2026端午連假從19日至22日連放3天，不少民眾趁著假期安排出國旅遊，但近日知名百萬YouTuber「Joeman」分享跟團體驗影片，真實開箱雄獅旅遊「一日遊低價長輩團」，強調一個人只要699元就能玩整天，景點涵蓋北部熱門戶外景點，而整趟旅行還有遊覽車專門接送，行程CP值超高，讓他不禁稱讚「適合不想開車又想去戶外走走的人！」實際查詢雄獅旅遊端午連假期間報名狀況，北中南各縣市一日遊都相當熱銷，甚至有行程今、明（20、21日）兩天都顯示完售，可見魅力相當驚人。
Joeman開箱699元低價長輩團！一日遊整團滿員：年輕人也搶報名
知名YouTuber「Joeman」日前在《Joe是要跟團》系列中，透過影片分享旅行社低價長輩團行程，他與員工一起報名雄獅旅行社「萬里金山一日遊」，路途經過萬里高家繡球花田、金山老街、獅頭山步道和一太e衛浴觀光工廠，該行程標榜「大人囡仔」特色，大人可以像小孩一樣玩，且價格極低每人只要699元。Joeman更強調，當初他們壓線報名，發現整團報名人數幾乎全滿，可見其魅力驚人。
Joeman所報名的一日遊行程中，參加者多數是長輩為主，但其中有一名年輕人獨自報名，讓Joeman忍不住訪問「你也很年輕，怎麼你會來參加這個團？」對方解釋，自己在新竹工作，若要到萬里金山觀光，自駕開車費時又不好抵達，但一日遊行程不只有遊覽車專門接送，完美解決了交通痛點問題。
699元一日遊被Joeman認可！台灣人被燒到不想出國：國旅其實不差
在實際體驗完整行程後，Joeman認為一日遊行程相當精實，早上8時出發、下午5時30分就回到台北車站，時間規劃抓得剛好，若是住在外縣市的人仍有充裕時間可搭車返家，整體旅遊氛圍也讓Joeman忍不住稱讚「長輩對我都超親切，雖然有購物行程但不會強迫消費，適合不想開車又想去戶外走走的人！」
影片曝光後，引來一票台灣人留言認為國旅依舊有優勢，坦言「國旅真的卡在住宿的價格，不然國旅其實蠻不錯的」、「這種旅遊團也默默在幫台灣高齡化社會的長照環境紓解壓力」、「這個團體活動真的有便宜，真是薄利多銷」、「看完不想出國，想報名國旅了」。
端午連假爆跟團潮！免千元一日遊太夯：熱門行程全額滿
據了解，各大旅行社或旅遊預定平台，經常推出「一日遊」跟團旅遊，不只免去自行開車與行程規劃的麻煩，每人價格也相當低，幾乎不超過千元就能報名。以雄獅旅行社為例，目前不論是北中南各縣市都有規劃一日遊行程，價格區間落在499元起至2290元，並主打多樣化行程與包車服務，旅客只要帶一個小包包就能跟團出遊，相當方便又自由。
實際查看雄獅旅行社官網，在本次端午連假期間，不少一日遊行程都顯示報名人數額滿，像是「新北九份+平溪+猴硐貓村與野柳女王頭」一日遊，本周末兩天已顯示額滿；桃園枕頭山商圈+大溪老街、台中北港溪糯米石橋一日、基隆嶼+仁愛市場觀光等團體旅遊，在今（20）日都顯示報名人數額滿狀態，可見一日遊魅力驚人。
國旅一日遊真實評價曝光！免塞車又省錢：最大敗筆是它
這類一日遊最大優勢就是CP值高，行程包含專車接送與景點導覽，對小資族來說負擔極低，加上參加遊覽車團可以省去塞車與尋找停車位的麻煩，還能將體力留給步道與戶外景點，藉此達到真正的休息。雖然目前這類旅行團多數為長輩報名，但行程氣氛通常非常歡樂，成為現代人遠離塵囂、親近自然的好選擇。
雖然一日遊好處多多，但也有人點出一日遊「景點停留時間受限」問題，若遇到喜歡的景點，無法隨心所欲停留太久，變成「上車睡覺、下車尿尿、拍照走人」的模式，且行程中仍無法避免有購物站停留，不過未發生強制消費的情形，影響程度不大。最後提醒民眾，如有意願參與一日遊，建議事先了解行程規劃，避免因遇到不感興趣的景點，而破壞整趟旅遊的興致。
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知名YouTuber「Joeman」日前在《Joe是要跟團》系列中，透過影片分享旅行社低價長輩團行程，他與員工一起報名雄獅旅行社「萬里金山一日遊」，路途經過萬里高家繡球花田、金山老街、獅頭山步道和一太e衛浴觀光工廠，該行程標榜「大人囡仔」特色，大人可以像小孩一樣玩，且價格極低每人只要699元。Joeman更強調，當初他們壓線報名，發現整團報名人數幾乎全滿，可見其魅力驚人。
699元一日遊被Joeman認可！台灣人被燒到不想出國：國旅其實不差
在實際體驗完整行程後，Joeman認為一日遊行程相當精實，早上8時出發、下午5時30分就回到台北車站，時間規劃抓得剛好，若是住在外縣市的人仍有充裕時間可搭車返家，整體旅遊氛圍也讓Joeman忍不住稱讚「長輩對我都超親切，雖然有購物行程但不會強迫消費，適合不想開車又想去戶外走走的人！」
影片曝光後，引來一票台灣人留言認為國旅依舊有優勢，坦言「國旅真的卡在住宿的價格，不然國旅其實蠻不錯的」、「這種旅遊團也默默在幫台灣高齡化社會的長照環境紓解壓力」、「這個團體活動真的有便宜，真是薄利多銷」、「看完不想出國，想報名國旅了」。
據了解，各大旅行社或旅遊預定平台，經常推出「一日遊」跟團旅遊，不只免去自行開車與行程規劃的麻煩，每人價格也相當低，幾乎不超過千元就能報名。以雄獅旅行社為例，目前不論是北中南各縣市都有規劃一日遊行程，價格區間落在499元起至2290元，並主打多樣化行程與包車服務，旅客只要帶一個小包包就能跟團出遊，相當方便又自由。
實際查看雄獅旅行社官網，在本次端午連假期間，不少一日遊行程都顯示報名人數額滿，像是「新北九份+平溪+猴硐貓村與野柳女王頭」一日遊，本周末兩天已顯示額滿；桃園枕頭山商圈+大溪老街、台中北港溪糯米石橋一日、基隆嶼+仁愛市場觀光等團體旅遊，在今（20）日都顯示報名人數額滿狀態，可見一日遊魅力驚人。
這類一日遊最大優勢就是CP值高，行程包含專車接送與景點導覽，對小資族來說負擔極低，加上參加遊覽車團可以省去塞車與尋找停車位的麻煩，還能將體力留給步道與戶外景點，藉此達到真正的休息。雖然目前這類旅行團多數為長輩報名，但行程氣氛通常非常歡樂，成為現代人遠離塵囂、親近自然的好選擇。
雖然一日遊好處多多，但也有人點出一日遊「景點停留時間受限」問題，若遇到喜歡的景點，無法隨心所欲停留太久，變成「上車睡覺、下車尿尿、拍照走人」的模式，且行程中仍無法避免有購物站停留，不過未發生強制消費的情形，影響程度不大。最後提醒民眾，如有意願參與一日遊，建議事先了解行程規劃，避免因遇到不感興趣的景點，而破壞整趟旅遊的興致。
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