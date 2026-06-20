我是廣告 請繼續往下閱讀

Joeman開箱699元低價長輩團！一日遊整團滿員：年輕人也搶報名

該行程標榜「大人囡仔」特色，大人可以像小孩一樣玩，且價格極低每人只要699元。Joeman更強調，當初他們壓線報名，發現整團報名人數幾乎全滿

▲Joeman日前與員工體驗一日遊低價長輩團，發現其人氣極高，報名人數幾乎全滿。（圖／Joeman YouTube）

對方解釋，自己在新竹工作，若要到萬里金山觀光，自駕開車費時又不好抵達，但一日遊行程不只有遊覽車專門接送，完美解決了交通痛點問題。

699元一日遊被Joeman認可！台灣人被燒到不想出國：國旅其實不差

▲Joeman表示，一日遊行程相當精實，且時間規劃抓得剛剛好，外縣市的人參加完行程後，也有充裕時間可以搭車返家。（圖／Joeman YouTube）

端午連假爆跟團潮！免千元一日遊太夯：熱門行程全額滿

▲本次端午連假期間，不少一日遊行程都顯示報名人數額滿。（圖／翻攝雄獅旅遊官網）

國旅一日遊真實評價曝光！免塞車又省錢：最大敗筆是它

行程包含專車接送與景點導覽，對小資族來說負擔極低，加上參加遊覽車團可以省去塞車與尋找停車位的麻煩，還能將體力留給步道與戶外景點，藉此達到真正的休息

一日遊「景點停留時間受限」問題，若遇到喜歡的景點，無法隨心所欲停留太久，變成「上車睡覺、下車尿尿、拍照走人」的模式，且行程中仍無法避免有購物站停留，不過未發生強制消費的情形，影響程度不大。

2026端午連假從19日至22日連放3天，不少民眾趁著假期安排出國旅遊，但近日知名百萬YouTuber「Joeman」分享跟團體驗影片，實際查詢雄獅旅遊端午連假期間報名狀況，北中南各縣市一日遊都相當熱銷，甚至有行程今、明（20、21日）兩天都顯示完售，可見魅力相當驚人。知名YouTuber「Joeman」日前在《Joe是要跟團》系列中，透過影片分享旅行社低價長輩團行程，他與員工一起報名雄獅旅行社「萬里金山一日遊」，路途經過萬里高家繡球花田、金山老街、獅頭山步道和一太e衛浴觀光工廠，，可見其魅力驚人。Joeman所報名的一日遊行程中，參加者多數是長輩為主，但其中有一名年輕人獨自報名，讓Joeman忍不住訪問「你也很年輕，怎麼你會來參加這個團？」在實際體驗完整行程後，Joeman認為，整體旅遊氛圍也讓Joeman忍不住稱讚影片曝光後，引來一票台灣人留言認為國旅依舊有優勢，坦言、「這種旅遊團也默默在幫台灣高齡化社會的長照環境紓解壓力」、「這個團體活動真的有便宜，真是薄利多銷」、據了解，各大旅行社或旅遊預定平台，經常推出「一日遊」跟團旅遊，不只免去自行開車與行程規劃的麻煩，每人價格也相當低，幾乎不超過千元就能報名。，並主打多樣化行程與包車服務，旅客只要帶一個小包包就能跟團出遊，相當方便又自由。實際查看雄獅旅行社官網，在本次端午連假期間，不少一日遊行程都顯示報名人數額滿，像是「新北九份+平溪+猴硐貓村與野柳女王頭」一日遊，本周末兩天已顯示額滿；桃園枕頭山商圈+大溪老街、台中北港溪糯米石橋一日、基隆嶼+仁愛市場觀光等團體旅遊，在今（20）日都顯示報名人數額滿狀態，可見一日遊魅力驚人。這類一日遊最大優勢就是CP值高，。雖然目前這類旅行團多數為長輩報名，但行程氣氛通常非常歡樂，成為現代人遠離塵囂、親近自然的好選擇。雖然一日遊好處多多，但也有人點出最後提醒民眾，如有意願參與一日遊，建議事先了解行程規劃，避免因遇到不感興趣的景點，而破壞整趟旅遊的興致。