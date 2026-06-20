最受小朋友歡迎的小小兵又要來了！今年夏天最新續篇《小小兵&大怪
獸》中，他們闖進1920年代的好萊塢，發現了正大受歡迎的電影這項新奇事物，決定召喚出怪獸、拍攝最逼真的恐怖片，因此讓好萊塢一片混亂。不過在影城闖大禍之外，連台灣的台北、高雄兩大都會都被攻陷：心中山線形公園4號出口廣場、高雄車站新高埕北廣場，都有設立高達約8公尺的大型主題裝置，即將成為最新熱門打卡點。
小小兵攻陷北高兩市 最新熱門打卡點
《小小兵&大怪
獸》即將登場，片商在北高兩市各自設立吸睛的主題裝置，台北將展出至6月30日，高雄則展至7月5日，喜歡小小兵的粉絲不要錯過。今（20）日在高雄從14:00至18:00還有互 動體驗，包括「眼靈」史萊姆的DIY製作，及「小小兵圖畫趣」這兩項親子活動，參加者都有機會抽限量電影周邊，詳情可以查詢環球影片粉絲專頁。這一次小小兵們將大鬧好萊塢，讓電影業雞飛狗跳。
故事講述一個和以往完全不同的小小兵部落，
繼續尋找他們的時代最邪惡的大壞蛋當他們的老闆，但過程一直都不是很順利。隨著歷史演進， 這群小小兵曾經效忠過各種不同的邪惡大老闆，包括獨眼巨人、木乃伊、海盜、古代統治者以及巫師等， 但每一次的合作最後都以荒唐的大災難收場。他們這回在《小小兵&大怪 獸》中，來到1920年代的好萊塢，找到的卻不是他們想要侍奉的大壞蛋， 而是超出他們想像和期望的新發現：電影。
小小兵即將讓好萊塢大亂 全新LINE動態貼圖可下載
為了在電影界揚眉吐氣、拍出屬於自己的完美怪獸片，他們竟然想召喚真正的怪獸加入，當然搞得一團亂，而且差點毀掉整個好萊塢。《小小兵&大怪獸》在維持系列原味之餘，還增添了懷舊、復古的風情，而且主角不再是觀眾熟悉的凱文、史都華和蘿蔔經典3人組，
而是兩位全新角色詹姆士和亨利身上，將讓人耳目一新，票房受到矚目。
《小小兵&大怪獸》將於6月30日起全台上映，電影公司還特別推出LINE的動態貼圖，粉絲可以透過此連結下載。
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《小小兵&大怪
故事講述一個和以往完全不同的小小兵部落，
為了在電影界揚眉吐氣、拍出屬於自己的完美怪獸片，他們竟然想召喚真正的怪獸加入，當然搞得一團亂，而且差點毀掉整個好萊塢。《小小兵&大怪獸》在維持系列原味之餘，還增添了懷舊、復古的風情，而且主角不再是觀眾熟悉的凱文、史都華和蘿蔔經典3人組，