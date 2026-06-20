效力於韓國職棒（KBO）韓華鷹隊台灣左投王彥程，今（20）日台灣時間下午16點00，先發交手三星獅隊，目標本季第6勝，這是王彥程旅韓生涯第3度遭遇三星隊碰頭，尋求對戰首勝，三星隊推出18歲小將張燦熙應戰。韓華隊近期陷入大低潮，近7場苦吞6敗1和，三星隊則是氣勢正旺，近6戰5勝1和，對王彥程來說，將是一場硬戰。《NOWnews》為讀者整理6月20日韓職SOOP線上免費直播資訊，以及賽前分析。
王彥程不僅要拚第6勝 還要幫助韓華鷹止敗
王彥程目前在韓職出賽14場，拿下5勝3敗，共投72局，防禦率3.50，是目前韓華隊陣中穩定出賽的先發投手，王彥程曾在4月16日、4月3日交手三星隊，吞下1敗，共投10局失6分（自責分1分），對戰防禦率0.90、被打擊率2成56。王彥程最近1次出賽是6月14日交手培證英雄隊，主投5局失2分，但控球不理想，單場5次四死球保送寫下旅韓最差紀錄，
韓華隊目前以32勝24敗2和、勝率4成85，與NC恐龍隊並列聯盟第6位，距離龍頭LG雙子隊9.5場勝差。韓華隊近期狀況慘烈，近7戰6敗1和，陷入7連不勝的大低潮，因此王彥程今日扛下止敗的重責大任。
三星獅氣勢超旺 近6戰拿下5勝
三星隊今日推派18歲小將張燦熙應戰，2026年韓職選秀第3輪被三星隊選中。本季張燦熙出賽16場，拿下4勝3敗，防禦率4.0５。張燦熙本季曾2度交手韓華隊，拿下1勝1敗，對戰防禦率4.91，被打擊率2成22。
三星隊目前以39勝27敗2和、勝率5成91排名聯盟第3，距離龍頭LG隊2.5場勝差。三星隊近期氣勢超旺，近6戰拿下5勝1和，拉出一波6連不敗的氣勢，對王彥程來說，今日絕對是場硬戰。
📍韓華鷹 VS 三星獅對戰資訊：
比賽時間：16：00（台灣時間）
比賽地點：大田棒球場
📍王彥程韓職先發免費直播：
線上、手機直播：SOOP樹譜直播
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王彥程目前在韓職出賽14場，拿下5勝3敗，共投72局，防禦率3.50，是目前韓華隊陣中穩定出賽的先發投手，王彥程曾在4月16日、4月3日交手三星隊，吞下1敗，共投10局失6分（自責分1分），對戰防禦率0.90、被打擊率2成56。王彥程最近1次出賽是6月14日交手培證英雄隊，主投5局失2分，但控球不理想，單場5次四死球保送寫下旅韓最差紀錄，
韓華隊目前以32勝24敗2和、勝率4成85，與NC恐龍隊並列聯盟第6位，距離龍頭LG雙子隊9.5場勝差。韓華隊近期狀況慘烈，近7戰6敗1和，陷入7連不勝的大低潮，因此王彥程今日扛下止敗的重責大任。
三星獅氣勢超旺 近6戰拿下5勝
三星隊今日推派18歲小將張燦熙應戰，2026年韓職選秀第3輪被三星隊選中。本季張燦熙出賽16場，拿下4勝3敗，防禦率4.0５。張燦熙本季曾2度交手韓華隊，拿下1勝1敗，對戰防禦率4.91，被打擊率2成22。
三星隊目前以39勝27敗2和、勝率5成91排名聯盟第3，距離龍頭LG隊2.5場勝差。三星隊近期氣勢超旺，近6戰拿下5勝1和，拉出一波6連不敗的氣勢，對王彥程來說，今日絕對是場硬戰。
📍韓華鷹 VS 三星獅對戰資訊：
比賽時間：16：00（台灣時間）
比賽地點：大田棒球場
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