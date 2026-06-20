中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（20）日共有3場比賽，味全龍目前封王魔術數字M1，今日南下澄清湖，踢館台鋼雄鷹，由鋼龍（Andrew Gagnon）對決坎南（David Buchanan），目標拋下紅色彩帶；中信兄弟南下交手統一7-ELEVEn獅，推出德保拉（Jose De Paula）大戰布雷克（Brock Dykxhoorn）；富邦悍將淘汰指數1，還保有一線生機，今日交手樂天桃猿，推出鈴木駿輔對決陳克羿。《NOWnews》整理出6月20日中職的「轉播、戰績、賽程與先發投手」數據，讓讀者一手掌握最新戰況。
🟡本文重點摘要
📍中職戰績表
📍戰績小提示
📍亞太球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍澄清湖球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍桃園球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍賽事天氣資訊
⚾2026年中職戰績表（截至6月20日賽前）：
🟡戰績小提示：龍隊目前封王魔術數字M1，只要今日贏球或悍將輸球，就可以拋下紅色彩帶，奪下上半季冠軍。
布雷克大戰德保拉 資深洋投正面對決
🟡亞太賽事、開賽時間16：05
獅隊目前排名第4，今日推出洋投布雷克先發，本季出賽10場，拿下2勝4敗，防禦率1.94。布雷克本季與兄弟有過2次交手，吞下2敗，對戰防禦率1.69。
兄弟目前排名墊底，今日由洋投德保拉掛帥，本季出賽5場，拿下2勝2敗，防禦率2.20。德保拉本季與獅隊有過1次交手，拿下1勝，對戰防禦率0。
📍統一獅主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、Hami Video、ELTA、緯來電視網
有線電視：momoTV
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
龍隊拚自力封王 鋼龍交手坎南
🟡澄清湖賽事、開賽時間16：05
雄鷹目前排名第3，今日推出洋投坎南先發，本季出賽6場，拿下4勝2敗，防禦率2.50。坎南本季與龍隊交手1次，拿下1勝，對戰防禦率3.86。
龍隊目前排名第1，今日由洋投鋼龍掛帥，本季出賽11場，拿下2勝4敗，防禦率2.15。鋼龍本季與雄鷹交手1次，無勝敗紀錄，對戰防禦率0。
📍台鋼雄鷹主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、Hami Video、ELTA、官方YouTube頻道
有線電視：緯來電視網
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
悍將踢館桃猿 鈴木駿輔對決陳克羿
🟡桃園賽事、開賽時間17：05
桃猿目前排名第5，今日推出陳克羿先發，本季出賽2場，拿下1勝1敗，防率率3.27。陳克羿本季與悍將交手1次，拿下1勝，對戰防禦率1.50。
悍將目前排名第2，今日由日籍投手鈴木駿輔掛帥，本季出賽8場拿下4勝1敗，防禦率2.93。鈴木本季與桃猿交手1次，拿下1勝，對戰防禦率1.29。
📍樂天桃猿主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網
有線電視：DAZN二台
MOD：DAZN二台
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
❗️6/20中職賽事氣溫、降雨機率一次看：
📍亞太球場（室外球場）
氣溫：32度至33度
降雨機率：0%
📍澄清湖球場（室外球場）
氣溫：33度至34度
降雨機率：0%
📍桃園球場（室外球場）
氣溫：31度至32度
降雨機率：0%
🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。
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📍中職戰績表
📍戰績小提示
📍亞太球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍澄清湖球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍桃園球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍賽事天氣資訊
⚾2026年中職戰績表（截至6月20日賽前）：
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|味全龍
|54
|36-18-0
|0.667
|M1
|2
|富邦悍將
|52
|28-24-0
|0.538
|7
|3
|台鋼雄鷹
|55
|29-25-1
|0.537
|7
|4
|統一獅
|54
|27-26-1
|0.509
|8.5
|5
|樂天桃猿
|51
|20-29-2
|0.408
|13.5
|6
|中信兄弟
|52
|16-34-2
|0.320
|18
布雷克大戰德保拉 資深洋投正面對決
🟡亞太賽事、開賽時間16：05
獅隊目前排名第4，今日推出洋投布雷克先發，本季出賽10場，拿下2勝4敗，防禦率1.94。布雷克本季與兄弟有過2次交手，吞下2敗，對戰防禦率1.69。
兄弟目前排名墊底，今日由洋投德保拉掛帥，本季出賽5場，拿下2勝2敗，防禦率2.20。德保拉本季與獅隊有過1次交手，拿下1勝，對戰防禦率0。
📍統一獅主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、Hami Video、ELTA、緯來電視網
有線電視：momoTV
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
🟡澄清湖賽事、開賽時間16：05
雄鷹目前排名第3，今日推出洋投坎南先發，本季出賽6場，拿下4勝2敗，防禦率2.50。坎南本季與龍隊交手1次，拿下1勝，對戰防禦率3.86。
龍隊目前排名第1，今日由洋投鋼龍掛帥，本季出賽11場，拿下2勝4敗，防禦率2.15。鋼龍本季與雄鷹交手1次，無勝敗紀錄，對戰防禦率0。
📍台鋼雄鷹主場轉播資訊
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有線電視：緯來電視網
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
🟡桃園賽事、開賽時間17：05
桃猿目前排名第5，今日推出陳克羿先發，本季出賽2場，拿下1勝1敗，防率率3.27。陳克羿本季與悍將交手1次，拿下1勝，對戰防禦率1.50。
悍將目前排名第2，今日由日籍投手鈴木駿輔掛帥，本季出賽8場拿下4勝1敗，防禦率2.93。鈴木本季與桃猿交手1次，拿下1勝，對戰防禦率1.29。
📍樂天桃猿主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網
有線電視：DAZN二台
MOD：DAZN二台
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
📍亞太球場（室外球場）
氣溫：32度至33度
降雨機率：0%
📍澄清湖球場（室外球場）
氣溫：33度至34度
降雨機率：0%
📍桃園球場（室外球場）
氣溫：31度至32度
降雨機率：0%
🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。