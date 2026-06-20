中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（20）日共有3場比賽，味全龍目前封王魔術數字M1，今日南下澄清湖，踢館台鋼雄鷹，由鋼龍（Andrew Gagnon）對決坎南（David Buchanan），目標拋下紅色彩帶；中信兄弟南下交手統一7-ELEVEn獅，推出德保拉（Jose De Paula）大戰布雷克（Brock Dykxhoorn）；富邦悍將淘汰指數1，還保有一線生機，今日交手樂天桃猿，推出鈴木駿輔對決陳克羿。《NOWnews》整理出6月20日中職的「轉播、戰績、賽程與先發投手」數據，讓讀者一手掌握最新戰況。

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🟡本文重點摘要

📍中職戰績表

📍戰績小提示

📍亞太球場先發投手對戰資訊、轉播資訊

📍澄清湖球場先發投手對戰資訊、轉播資訊

📍桃園球場先發投手對戰資訊、轉播資訊

📍賽事天氣資訊

⚾2026年中職戰績表（截至6月20日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差
1 味全龍 54 36-18-0 0.667 M1
2 富邦悍將 52 28-24-0 0.538 7
3 台鋼雄鷹 55 29-25-1 0.537 7
4 統一獅 54 27-26-1 0.509 8.5
5 樂天桃猿 51 20-29-2 0.408 13.5
6 中信兄弟 52 16-34-2 0.320 18
🟡戰績小提示：龍隊目前封王魔術數字M1，只要今日贏球或悍將輸球，就可以拋下紅色彩帶，奪下上半季冠軍。

布雷克大戰德保拉　資深洋投正面對決

🟡亞太賽事、開賽時間16：05

獅隊目前排名第4，今日推出洋投布雷克先發，本季出賽10場，拿下2勝4敗，防禦率1.94。布雷克本季與兄弟有過2次交手，吞下2敗，對戰防禦率1.69。

兄弟目前排名墊底，今日由洋投德保拉掛帥，本季出賽5場，拿下2勝2敗，防禦率2.20。德保拉本季與獅隊有過1次交手，拿下1勝，對戰防禦率0。

📍統一獅主場轉播資訊

網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、Hami Video、ELTA、緯來電視網

有線電視：momoTV

MOD：ELTA

廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網

▲統一獅洋投布雷克今日先發交手中信兄弟，尋求本季第3勝。（圖／統一獅提供,2026.4.7）
▲統一獅洋投布雷克今日先發交手中信兄弟，尋求本季第3勝。（圖／統一獅提供,2026.4.7）
龍隊拚自力封王　鋼龍交手坎南

🟡澄清湖賽事、開賽時間16：05

雄鷹目前排名第3，今日推出洋投坎南先發，本季出賽6場，拿下4勝2敗，防禦率2.50。坎南本季與龍隊交手1次，拿下1勝，對戰防禦率3.86。

龍隊目前排名第1，今日由洋投鋼龍掛帥，本季出賽11場，拿下2勝4敗，防禦率2.15。鋼龍本季與雄鷹交手1次，無勝敗紀錄，對戰防禦率0。

📍台鋼雄鷹主場轉播資訊

網路線上串流：CPBLTV、Hami Video、ELTA、官方YouTube頻道

有線電視：緯來電視網

MOD：ELTA

廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網

▲台鋼雄鷹洋投坎南今日先發交手味全龍，要全力阻止龍隊拋下上半季冠軍彩帶。（圖／台鋼雄鷹提供,2026.4.24）
▲台鋼雄鷹洋投坎南今日先發交手味全龍，要全力阻止龍隊拋下上半季冠軍彩帶。（圖／台鋼雄鷹提供,2026.4.24）
悍將踢館桃猿　鈴木駿輔對決陳克羿

🟡桃園賽事、開賽時間17：05

桃猿目前排名第5，今日推出陳克羿先發，本季出賽2場，拿下1勝1敗，防率率3.27。陳克羿本季與悍將交手1次，拿下1勝，對戰防禦率1.50。

悍將目前排名第2，今日由日籍投手鈴木駿輔掛帥，本季出賽8場拿下4勝1敗，防禦率2.93。鈴木本季與桃猿交手1次，拿下1勝，對戰防禦率1.29。

📍樂天桃猿主場轉播資訊

網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網

有線電視：DAZN二台

MOD：DAZN二台

廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網

▲富邦悍將日籍投手鈴木駿輔今日先發交手樂天桃猿，尋求本季第5勝。（圖／富邦悍將提供,2026.5.10）
▲富邦悍將日籍投手鈴木駿輔今日先發交手樂天桃猿，尋求本季第5勝。（圖／富邦悍將提供,2026.5.10）
❗️6/20中職賽事氣溫、降雨機率一次看：

📍亞太球場（室外球場）

氣溫：32度至33度

降雨機率：0%

📍澄清湖球場（室外球場）

氣溫：33度至34度

降雨機率：0%

📍桃園球場（室外球場）

氣溫：31度至32度

降雨機率：0%

🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。

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陳柏翰編輯記者

畢業於國立體育大學體育研究所運動社會學組，曾在中華職棒後勤服務 10 年，並擔任《Yahoo Sports》運動記者。因曾留學日本，對「野球留學生」議題特別關注。

現為《NOWnews今日新聞》棒球線記者，採訪足跡遍...