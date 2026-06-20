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⚾2026年中職戰績表（截至6月20日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 味全龍 54 36-18-0 0.667 M1 2 富邦悍將 52 28-24-0 0.538 7 3 台鋼雄鷹 55 29-25-1 0.537 7 4 統一獅 54 27-26-1 0.509 8.5 5 樂天桃猿 51 20-29-2 0.408 13.5 6 中信兄弟 52 16-34-2 0.320 18

🟡戰績小提示：

▲統一獅洋投布雷克今日先發交手中信兄弟，尋求本季第3勝。（圖／統一獅提供,2026.4.7）

▲台鋼雄鷹洋投坎南今日先發交手味全龍，要全力阻止龍隊拋下上半季冠軍彩帶。（圖／台鋼雄鷹提供,2026.4.24）

▲富邦悍將日籍投手鈴木駿輔今日先發交手樂天桃猿，尋求本季第5勝。（圖／富邦悍將提供,2026.5.10）

🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。

中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（20）日共有3場比賽，味全龍目前封王魔術數字M1，今日南下澄清湖，踢館台鋼雄鷹，由鋼龍（Andrew Gagnon）對決坎南（David Buchanan），目標拋下紅色彩帶；中信兄弟南下交手統一7-ELEVEn獅，推出德保拉（Jose De Paula）大戰布雷克（Brock Dykxhoorn）；富邦悍將淘汰指數1，還保有一線生機，今日交手樂天桃猿，推出鈴木駿輔對決陳克羿。龍隊目前封王魔術數字M1，只要今日贏球或悍將輸球，就可以拋下紅色彩帶，奪下上半季冠軍。🟡亞太賽事、開賽時間16：05獅隊目前排名第4，今日推出洋投布雷克先發，本季出賽10場，拿下2勝4敗，防禦率1.94。布雷克本季與兄弟有過2次交手，吞下2敗，對戰防禦率1.69。兄弟目前排名墊底，今日由洋投德保拉掛帥，本季出賽5場，拿下2勝2敗，防禦率2.20。德保拉本季與獅隊有過1次交手，拿下1勝，對戰防禦率0。網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、Hami Video、ELTA、緯來電視網有線電視：momoTVMOD：ELTA廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網🟡澄清湖賽事、開賽時間16：05雄鷹目前排名第3，今日推出洋投坎南先發，本季出賽6場，拿下4勝2敗，防禦率2.50。坎南本季與龍隊交手1次，拿下1勝，對戰防禦率3.86。龍隊目前排名第1，今日由洋投鋼龍掛帥，本季出賽11場，拿下2勝4敗，防禦率2.15。鋼龍本季與雄鷹交手1次，無勝敗紀錄，對戰防禦率0。網路線上串流：CPBLTV、Hami Video、ELTA、官方YouTube頻道有線電視：緯來電視網MOD：ELTA廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網🟡桃園賽事、開賽時間17：05桃猿目前排名第5，今日推出陳克羿先發，本季出賽2場，拿下1勝1敗，防率率3.27。陳克羿本季與悍將交手1次，拿下1勝，對戰防禦率1.50。悍將目前排名第2，今日由日籍投手鈴木駿輔掛帥，本季出賽8場拿下4勝1敗，防禦率2.93。鈴木本季與桃猿交手1次，拿下1勝，對戰防禦率1.29。網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網有線電視：DAZN二台MOD：DAZN二台廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網❗️📍亞太球場（室外球場）氣溫：32度至33度降雨機率：0%📍澄清湖球場（室外球場）氣溫：33度至34度降雨機率：0%📍桃園球場（室外球場）氣溫：31度至32度降雨機率：0%