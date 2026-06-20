英國倫敦以北的貝德福德（Bedford），當地時間19日驚傳2列火車相撞的事故，截至發稿時間為止，已知造成1人死亡，89人受傷，當地警消透露，超過10位傷者的傷勢「非常嚴重」，而從網上流傳的影片可以看到，車上一片狼藉，乘客驚恐的呼聲此起彼落。
根據《BBC》報導，涉事的列車分別是當天下午4點40分，從科爾比（Corby）開往倫敦聖潘克拉斯車站（London St Pancras），以及3點50分從諾丁漢（Nottingham）開往倫敦聖潘克拉斯車站，不知何故相撞，英國交通警察於下午5點15分左右接獲通報，已將此事宣布為重大事件，正與貝德福德郡警方、當地消防救援和救護部門一起應對。
有倖存者回憶，事發時突聞一聲巨響，自己的頭一下子撞到了前面的座位上，睜開眼睛就看到地上躺了很多人，到處都是血，車廂門還被卡住。
當地傳媒採訪了一些驚魂未定的倖存者，有些人身上帶著血跡，有些看似沒受傷但明顯受到了驚嚇，搞不清楚自己在哪，只能等待安排送醫或接駁至其他地方。
東英格蘭救護車服務中心證實，現場有1人死亡，89人受傷，其中11人傷勢極為嚴重，22人傷勢嚴重，56人輕傷。
英國首相施凱爾（Keir Starmer）火速發聲，對罹難者、傷者家屬致上哀悼與慰問，坦言狀況令人非常擔憂，感謝應急部門對這起悲劇的反應迅速，將持續關注事態發展。
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當地傳媒採訪了一些驚魂未定的倖存者，有些人身上帶著血跡，有些看似沒受傷但明顯受到了驚嚇，搞不清楚自己在哪，只能等待安排送醫或接駁至其他地方。
東英格蘭救護車服務中心證實，現場有1人死亡，89人受傷，其中11人傷勢極為嚴重，22人傷勢嚴重，56人輕傷。
英國首相施凱爾（Keir Starmer）火速發聲，對罹難者、傷者家屬致上哀悼與慰問，坦言狀況令人非常擔憂，感謝應急部門對這起悲劇的反應迅速，將持續關注事態發展。