以色列軍方持續轟炸黎巴嫩真主黨，影響美國、伊朗原定19日要在瑞士舉行的會晤和簽約儀式，就在同一天，以黎又傳出達成停火協議的消息，美國總統川普（Donald Trump）聲稱，他有打電話給以色列，要求同意停火。
根據美媒《NBC》報導，川普是在接受其採訪時透露，他週五有跟以色列方面進行通話，鼓勵他們同意停火，但拒絕表明通話對象是否為以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）本人。
川普並吹噓了他與納坦雅胡的關係，自稱一直跟Bibi（納坦雅胡小名）相處得很好：「有時候你只需要冷靜下來，動動腦子。」
川普還告訴《NBC》，他預計副總統范斯（JD Vance）最終還是會在某個時間點，前往瑞士參加與伊朗的和平談判。
在這之前，已有美國官員先遞出消息，稱以色列與黎巴嫩真主黨已同意停火，從當地時間下午4點（台灣時間19日晚上9點開始）生效。
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川普並吹噓了他與納坦雅胡的關係，自稱一直跟Bibi（納坦雅胡小名）相處得很好：「有時候你只需要冷靜下來，動動腦子。」
川普還告訴《NBC》，他預計副總統范斯（JD Vance）最終還是會在某個時間點，前往瑞士參加與伊朗的和平談判。
在這之前，已有美國官員先遞出消息，稱以色列與黎巴嫩真主黨已同意停火，從當地時間下午4點（台灣時間19日晚上9點開始）生效。