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今起連續熱5天飆破38度！下周四起颱風北轉、鋒面影響又變天

今天起至下周三太平洋高壓增強，一天比一天還要熱，各地「晴熱如盛夏」，全台灣最高溫將會達到38度以上

下周四至下下周一（25至29日）鋒面在華中至北部海面一帶南北徘徊，「米克拉颱風」在台灣東側北轉，經琉球附近再向東北大迴轉，因此屆時台灣附近水氣增多，大氣轉趨不穩定

▲今天起至下周三太平洋高壓增強，一天比一天還要熱，各地「晴熱如盛夏」。（圖/中央氣象署提供）

米克拉颱風凌晨生成！最新預測路徑曝光

今年第7號輕颱「米克拉」今天凌晨2時生成

米克拉颱風路徑向西北西朝台灣東方海面逼近，並於4天後逐漸北轉，5天後「米克拉」開始北轉後，再經琉球附近海面，向東北大迴轉

▲颱風「米克拉」的最新預測路徑，5天後「米克拉」開始北轉，再經琉球附近海面，向東北大迴轉，不過路徑還有不確定性，還要持續觀察。（圖/洩天機教室）

天氣連續飆高溫38度數日！氣象專家吳德榮今（20）日表示，端午連假到下周三（24）日一天比一天還要更熱，最高溫衝破38度，下波變天落在下周四（25日）起，有鋒面在台灣北部海面徘徊；另外輕颱「米克拉」今天凌晨已經生成，預計會在台灣東側北轉，屆時台灣天氣轉不穩定，詳細的狀況還有待觀察。吳德榮在專欄「洩天機教室」指出，根據最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，，山區午後偶有局部少量降雨的機率。今天各地氣溫包括北部22至37度、中部22至37度、南部23至38度、東部22至38度。吳德榮說，最新模式模擬顯示，，天氣變化程度因為各國模式模擬差異很大，仍有變數要持續觀察。至於目前颱風「米克拉」的最新動態，中央氣象署提到，，中心位於鵝鑾鼻東南東方約2070公里處，中心氣壓998百帕，近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒25公尺，七級風平均暴風半徑100公里，預測向西北西轉北往琉球南方海面移動。吳德榮提到，根據氣象署路徑潛勢預測圖顯示，，但因各國模式及氣象署的預測仍將持續調整，應該持續觀察。