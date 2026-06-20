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▲安海瑟薇抱著肚子害羞跑開。（圖／安海瑟薇IG@annehathaway）

好萊塢女神安海瑟薇（Anne Hathaway）與老公亞當舒爾曼（Adam Shulman）結婚12年，育有2子，想不到今年已43歲的她，近日又迎來第3胎。她昨日深夜在IG上傳影片，俏皮分享自己的孕肚，只見安海瑟薇摀著肚子入鏡，隨後攤開雙手，讓大家看到她的肚子後又害羞跑開。這個驚喜讓上千萬粉絲驚呆，紛紛湧入按讚、留言送祝福。安海瑟薇與老公結婚多年，婚後育有2個兒子，分別是10歲的強納森（Jonathan）和6歲的傑克（Jack）。一向對私生活相對低調的她，這次以簡單又直率的方式，透過IG親自公開懷孕好消息。在影片中，安海瑟薇身穿飄逸的白色連身裙，雙手放在腹部前走入鏡頭，隨後放下雙手露出渾圓孕肚，她接著又害羞微笑，抱著肚子跑出鏡頭外，喜悅之情溢於言表。她更以溫柔且充滿愛意的口吻寫下：「x Baby, I'm yours x。」 短短一句話藏不住對新生命的期待與幸福，讓全球粉絲又驚又喜，讚數破千萬。近年安海瑟薇依舊活躍於好萊塢，多個備受矚目的新片正同步推進中，除了今年已上映的《穿著Prada的惡魔2》、《魅影巨星》，還有將在7月上映的諾蘭巨作《奧德賽》。可見安海瑟薇演藝事業蒸蒸日上、行程滿檔，不過她仍十分重視家庭生活。安海瑟薇過去曾罕見分享自己對母親身份的感受，她坦言：「在成為一名母親之前，我並沒有完全落地、完全安於此時此地的感覺。」表示母性讓她更踏實、更像真正的自己。近日受訪時，她則笑說孩子們正處於一個非常有趣的階段，「我們非常喜歡聚在一起，亞當和我都很珍惜這一切，我和家人過得非常幸福」。