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象牙海岸19歲新星揚・迪奧曼德（Yan Diomande）在世界盃前夕寫下感人公開信，獻給15歲被下藥導致離世的妹妹羅珊（Roxane），從貧困童年、偷馬鈴薯充飢，到被歐洲球會拒絕，再到站上世界盃舞台，他坦言所有努力都是為了完成妹妹的夢想，並感動表示：「我要讓全世界記住妳！」感動無數粉絲與球迷。2026世界盃開踢之際，效力於德國甲級足球聯賽RB萊比錫（RB Leipzig）的象牙海岸19歲超新星迪奧曼德，寫下一封長信給已故妹妹羅珊，這封公開信曝光後迅速感動無數球迷，因為裡面沒有豪門球星的光鮮故事，而是一段從非洲貧民區一路走到世界盃舞台的真實人生。迪奧曼德回憶，小時候一家人住在象牙海岸阿比讓，25個人擠在同一間房子裡生活，9歲時為了追逐足球夢，獨自離家前往靠近迦納邊境的足球學校訓練，由於生活困苦，他和隊友們甚至曾策劃「馬鈴薯搶劫行動」，趁店家不注意偷走幾顆馬鈴薯充飢，即使只是最普通的水煮馬鈴薯，卻成為他人生中最難忘的味道。在所有人眼中，妹妹羅珊都是最支持迪奧曼德的人，當鄰居朋友放棄足球訓練時，年僅10歲的她就會站出來提醒大家要繼續努力，她從小就堅信哥哥能成為下一個C羅（Cristiano Ronaldo），即便周遭的人都認為這只是孩子的幻想，她依舊從未動搖，迪奧曼德坦言妹妹甚至比自己更相信他的未來。命運卻在最幸福的時刻給迪奧曼德沉重一擊，2024年迪奧曼德18歲完成西甲初登場，甚至是在對陣皇家馬德里（Real Madrid）的比賽完成夢想首秀，沒想到幾週後他突然接到家鄉電話，對方只冷冷說了一句：「妳妹妹走了。」原來年僅15歲的羅珊在參加聚會後被下藥離奇身亡，再也沒有醒來，突如其來的噩耗讓他的人生從美夢瞬間變成惡夢。如今站上世界盃舞台，迪奧曼德表示自己已不再追求豪宅、名車與財富，他說自己唯一想做的事，就是完成妹妹的夢想，他在信中寫道：「每一次進球都是為了妳，每一次站上球場都是為了讓全世界知道妳的名字。」明（21）日，迪奧曼德將迎戰世界盃強權、所屬球隊國家的德國，迪奧曼德表示：「妳說我有一天會成為世界第一，我會證明妳是對的，不然我也會盡我所能去證明這件事。」信件公開後感動無數粉絲，讓不少球迷也紛紛開始注意這個來自西非國家的足球隊。