美國總統川普（Donald Trump）當地時間週五表示，他將在今年某個時機點訪問土耳其，並再次訪問中國。
綜合《路透社》、《Politico》等外媒報導，川普19日造訪位於馬里蘭州的安德魯斯空軍基地（Andrews Air Force Base），做出相關表述。
當時，他正為卡達贈送的波音747飛機主持揭幕儀式，這架飛機將加入「空軍一號」機隊，摒棄了甘迺迪時代老飛機的淺藍色塗裝，取而代之的是更為醒目的外觀，機身底部塗成海軍藍，上方飾以紅色條紋，左側機身印有總統徽章，而機尾則繪有一面巨大的美國國旗。
川普聲稱，今年他有很多訪問要進行，下個月他將搭乘這架新飛機，前往土耳其安卡拉參加北約（NATO）峰會，並在「某個時候」再訪中國。
報導提到，川普說的很有可能是指中國將於11月主辦的亞太經濟合作會議（APEC），加上中國國家主席習近平預計9月訪美，以及2人5月已在北京進行的「川習會」，今年至少會碰3次面。
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當時，他正為卡達贈送的波音747飛機主持揭幕儀式，這架飛機將加入「空軍一號」機隊，摒棄了甘迺迪時代老飛機的淺藍色塗裝，取而代之的是更為醒目的外觀，機身底部塗成海軍藍，上方飾以紅色條紋，左側機身印有總統徽章，而機尾則繪有一面巨大的美國國旗。
川普聲稱，今年他有很多訪問要進行，下個月他將搭乘這架新飛機，前往土耳其安卡拉參加北約（NATO）峰會，並在「某個時候」再訪中國。
報導提到，川普說的很有可能是指中國將於11月主辦的亞太經濟合作會議（APEC），加上中國國家主席習近平預計9月訪美，以及2人5月已在北京進行的「川習會」，今年至少會碰3次面。