近日有日媒踢爆，中國國營旅行社計劃於7月中旬，恢復先前暫停的赴日旅行團，已有東京、大阪6晚7天的行程開始招募旅客。不過消息被公開揭露後，該國企已下架相關旅遊產品。
根據《共同社》報導，自從日本首相高市早苗去年在國會做出「台灣有事，日本有事」的答辯後，中日關係迅速惡化，中國政府呼籲國民避免前往日本，甚至指示中國各大旅行社，減少赴日簽證申請數量，將訪日遊客數減少至以往的6成。
一開始還是有不少中國民眾照樣飛日本玩，但隨著2國關係越來越緊張，政治敏感度越來越高，中國遊客紛紛轉往鄰近的韓國、泰國旅遊。
對於中國遊客減少，部分日本商家曾表達困擾，但也有許多商家樂觀表示，可以靠包含台灣在內的其他遊客補上。
報導指出，引起日媒關注的，是「中國旅遊集團」相關公司，以暑假為主題，招募的7天6夜團體遊套餐，目的地包含東京、京都、大阪、奈良等地。
報導引述中國旅行業相關人士說法，證實正在策劃7、8月暑假的團體旅遊，坦言日本是人氣出國選項，旅行社不做就很難維持下去。
一開始，中國旅遊業者面臨日媒詢問時，回答稱最快8月1日就會有團出發。然而，相關日媒報導在中國傳開後，該項「和風赴夏·日本全景雙自由6晚7天東阪」已停止徵集並下架，要想全面重啟，估計還需要更多時間。
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一開始還是有不少中國民眾照樣飛日本玩，但隨著2國關係越來越緊張，政治敏感度越來越高，中國遊客紛紛轉往鄰近的韓國、泰國旅遊。
對於中國遊客減少，部分日本商家曾表達困擾，但也有許多商家樂觀表示，可以靠包含台灣在內的其他遊客補上。
報導指出，引起日媒關注的，是「中國旅遊集團」相關公司，以暑假為主題，招募的7天6夜團體遊套餐，目的地包含東京、京都、大阪、奈良等地。
報導引述中國旅行業相關人士說法，證實正在策劃7、8月暑假的團體旅遊，坦言日本是人氣出國選項，旅行社不做就很難維持下去。
一開始，中國旅遊業者面臨日媒詢問時，回答稱最快8月1日就會有團出發。然而，相關日媒報導在中國傳開後，該項「和風赴夏·日本全景雙自由6晚7天東阪」已停止徵集並下架，要想全面重啟，估計還需要更多時間。