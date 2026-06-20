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▲高市府運發局長侯尊堯頒獎給龍舟拔河公開組冠軍舉鐵健身中心。（圖／高市府運發局提供）

▲包辦龍舟拔河高中職混合組冠亞軍的旗美高中隊。（圖／高市府運發局提供）

「2026 高雄端午嘉年華暨龍舟錦標賽」19日起至21日在愛河水域熱鬧登場，開幕典禮由佛光山飛馬燈從天而降夢幻展演，與深受歡迎的紙風車劇團演出，為三天賽事與端午活動揭開序幕。高雄市長陳其邁表示，高雄龍舟每年吸引超過20萬人次觀賽，也藉由城市品牌賽事讓更多人認識高雄、看見台灣文化。高雄端午龍舟賽近年已從傳統節慶活動，發展成兼具運動競技、文化傳承與國際交流的城市品牌賽事。高市府運發局長侯尊堯表示，今年賽事規模再創新高，共吸引192支國內外隊伍、超過4,000名選手報名參賽，參賽總人數較去年增加兩成，一同角逐總獎金120萬元；這次人數創新高，也與夜間龍舟競技有助降溫有關。本次「大型傳統龍舟公開組」冠軍獨得20萬元，吸引日月光、中鋼、健身工廠及海軍官校等指標性傳統強隊參戰；競技小龍女子組總獎金則提高至12萬元。龍舟運動近年持續擴大參與層面，除提高女子組獎金外，也設有自強組、新住民組、40+長青組及國中組。活動期間亦規劃親子龍舟體驗、立蛋、綁香包，以及陸上冒險樂園運動闖關等活動，邀請民眾一同感受港都端午氛圍。高雄市體育總會龍舟委員會公告19日比賽結果，龍舟拔河項目方面，公開組第一名為舉鐵健身中心、第二名鯊剋、第三名kacalisian卡札力西岸；混合組第一名日月光、第二名黃金沒力號、第三名抱石基地龍舟隊；女子組第一名鯊剋、第二名楠梓桿；學生組方面，冠亞軍皆由傳統勁旅「網內互打」：大專混合組第一名海軍官校、第二名海軍軍官學校；高中職混合組第一名旗美高中來拔河、第二名旗美高中冠軍隊。除了水上競技，岸上活動同樣精彩。19日晚間由小朋友最愛的紙風車劇團帶來充滿想像與歡笑的「番薯森林奇遇記」演出，20日晚間則安排皮影戲演出，展現高雄在地藝文特色。夜幕降臨後，愛河將化身光影舞台，佛光山「飛馬燈」與經典主燈「鰲躍龍翔」交相輝映，搭配難得一見的夜間龍舟競賽，及橫跨河東、河西路兩岸的文創市集，讓愛河越夜越熱鬧。活動資訊及賽事時刻表，請持續關注運動發展局臉書。