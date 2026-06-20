日本國家隊將於世界盃小組賽第二輪對陣突尼西亞。總教練森保一在賽前記者會上，除了針對對手戰術進行深度分析外，也談及日本足球獨有的「撿垃圾文化」，並回應了該行為在海外引發的誤解，直言這是日本人的文化和習慣，言語中透露著自豪。
賽後撿垃圾被質疑？森保一：這是刻在骨子裡的集體精神
記者會中，森保一被問及日本球員與球迷在賽後主動清掃更衣室及看台的文化。這項備受世界讚譽的習慣，竟曾面臨部分海外人士的質疑。
「不少海外教練、球員曾疑惑地問我：『全都收拾乾淨，保潔人員不就沒工作了嗎？』」森保一坦言理解這種看法，但他強調，這並非為了搶奪他人的工作，而是日本人骨子裡具備的互助與集體協作精神。
森保一進一步解釋，日本文化中有句話：「離開時，要讓環境比來時更整潔。」無論是球員賽後回收足球、整理裝備，或是球迷在看台拾撿垃圾，這不僅是禮貌，更是日本球隊強大凝聚力的體現。「昨天在訓練基地，場地管理人員甚至主動和我們一起收拾，這就是日式集體精神的影響力。」
日本將面對「煥然一新」的突尼西亞
森保一在記者會中強調，絕不能以首輪比賽的結果來衡量突尼斯。他指出，突尼斯在更換新任總教練勒納爾（Renard）後士氣高漲，且該隊在非洲區預選賽中達成「零失球」的出色防守，戰術打法以穩健防守搭配快速反擊為主。面對這支身體素質強悍的勁旅，他已要求隊員務必保持高度專注，展現比對手更強烈的求勝慾望。
對於比賽場地的酷熱挑戰，森保一則表示球隊已有充足準備：「賽前集訓特意選址蒙特雷就是為了提前適應環境，我們已經做好應對高溫的心理準備。」
森保一：以勝利回饋國民與世界
針對外界關注的陣容輪換及久保建英的使用思路，森保一保持謹慎，未透露具體細節，僅強調會根據隊員狀態與場上局勢隨機應變。
最後，森保一感性地提到，今年適逢日本與突尼西亞建交70周年，這場比賽不僅僅是競技，更是文化交融的橋樑。「當下全球各地衝突不斷，我衷心期盼這場賽事能為世界和平帶去一絲微光。」他重申，全隊將秉持拼戰到最後一刻的決心，全力爭取勝利，將這份喜悅獻給全球支持日本隊的球迷。
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記者會中，森保一被問及日本球員與球迷在賽後主動清掃更衣室及看台的文化。這項備受世界讚譽的習慣，竟曾面臨部分海外人士的質疑。
「不少海外教練、球員曾疑惑地問我：『全都收拾乾淨，保潔人員不就沒工作了嗎？』」森保一坦言理解這種看法，但他強調，這並非為了搶奪他人的工作，而是日本人骨子裡具備的互助與集體協作精神。
森保一進一步解釋，日本文化中有句話：「離開時，要讓環境比來時更整潔。」無論是球員賽後回收足球、整理裝備，或是球迷在看台拾撿垃圾，這不僅是禮貌，更是日本球隊強大凝聚力的體現。「昨天在訓練基地，場地管理人員甚至主動和我們一起收拾，這就是日式集體精神的影響力。」
森保一在記者會中強調，絕不能以首輪比賽的結果來衡量突尼斯。他指出，突尼斯在更換新任總教練勒納爾（Renard）後士氣高漲，且該隊在非洲區預選賽中達成「零失球」的出色防守，戰術打法以穩健防守搭配快速反擊為主。面對這支身體素質強悍的勁旅，他已要求隊員務必保持高度專注，展現比對手更強烈的求勝慾望。
對於比賽場地的酷熱挑戰，森保一則表示球隊已有充足準備：「賽前集訓特意選址蒙特雷就是為了提前適應環境，我們已經做好應對高溫的心理準備。」
森保一：以勝利回饋國民與世界
針對外界關注的陣容輪換及久保建英的使用思路，森保一保持謹慎，未透露具體細節，僅強調會根據隊員狀態與場上局勢隨機應變。
最後，森保一感性地提到，今年適逢日本與突尼西亞建交70周年，這場比賽不僅僅是競技，更是文化交融的橋樑。「當下全球各地衝突不斷，我衷心期盼這場賽事能為世界和平帶去一絲微光。」他重申，全隊將秉持拼戰到最後一刻的決心，全力爭取勝利，將這份喜悅獻給全球支持日本隊的球迷。
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