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▲賽後日本球迷延續了過往世界盃的傳統，自動自發清理看台垃圾的行動，再次成為國際媒體焦點。（圖／美聯社／達志影像）

▲日前2026年世界盃首輪賽事火熱開戰時，日本球迷在美國達拉斯球場主動清理觀眾席垃圾的畫面在社群平台上引發瘋傳。（圖／美聯社／達志影像）

日本國家隊將於世界盃小組賽第二輪對陣突尼西亞。總教練森保一在賽前記者會上，除了針對對手戰術進行深度分析外，也談及日本足球獨有的「撿垃圾文化」，並回應了該行為在海外引發的誤解，直言這是日本人的文化和習慣，言語中透露著自豪。記者會中，森保一被問及日本球員與球迷在賽後主動清掃更衣室及看台的文化。這項備受世界讚譽的習慣，竟曾面臨部分海外人士的質疑。「不少海外教練、球員曾疑惑地問我：『全都收拾乾淨，保潔人員不就沒工作了嗎？』」森保一坦言理解這種看法，但他強調，這並非為了搶奪他人的工作，而是日本人骨子裡具備的互助與集體協作精神。森保一進一步解釋，日本文化中有句話：「離開時，要讓環境比來時更整潔。」無論是球員賽後回收足球、整理裝備，或是球迷在看台拾撿垃圾，這不僅是禮貌，更是日本球隊強大凝聚力的體現。「昨天在訓練基地，場地管理人員甚至主動和我們一起收拾，這就是日式集體精神的影響力。」森保一在記者會中強調，絕不能以首輪比賽的結果來衡量突尼斯。他指出，突尼斯在更換新任總教練勒納爾（Renard）後士氣高漲，且該隊在非洲區預選賽中達成「零失球」的出色防守，戰術打法以穩健防守搭配快速反擊為主。面對這支身體素質強悍的勁旅，他已要求隊員務必保持高度專注，展現比對手更強烈的求勝慾望。對於比賽場地的酷熱挑戰，森保一則表示球隊已有充足準備：「賽前集訓特意選址蒙特雷就是為了提前適應環境，我們已經做好應對高溫的心理準備。」針對外界關注的陣容輪換及久保建英的使用思路，森保一保持謹慎，未透露具體細節，僅強調會根據隊員狀態與場上局勢隨機應變。最後，森保一感性地提到，今年適逢日本與突尼西亞建交70周年，這場比賽不僅僅是競技，更是文化交融的橋樑。「當下全球各地衝突不斷，我衷心期盼這場賽事能為世界和平帶去一絲微光。」他重申，全隊將秉持拼戰到最後一刻的決心，全力爭取勝利，將這份喜悅獻給全球支持日本隊的球迷。