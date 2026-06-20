今天是端午節連續假期第二天（6月20日），全台出遊與提早北返的雙向車流即將迎來最高峰。高速公路局指出，今日國道總交通量預估將衝上 109 百萬車公里，是平日年平均的 1.2 倍，尤其是中午後北返的車流已經開始蠢蠢欲動。為了因應龐大車潮，高公局今日不僅啟動了嚴格的管制措施，更點名了南北雙向極易塞車的重點路段。《NOWNEWS 今日新聞》特別為用路人整理今日的交通疏導大補帖，讓您出遊上路不卡關！
🟡 南北雙向夾擊！國道18地雷路段分布
高速公路局根據往年大數據預判，今日中午後西部國道與國道5號將陸續湧現北返車潮，並與早上的出遊、觀光車流在線上交織。全台總計有 18 個路段極易發生紫爆大塞車。高公局強烈建議，南向用路人儘量利用下午時段出發，北向用路人則建議提早於上午出發，以避開以下壅塞路段：
📍南向（東向）地雷路段
國1： 楊梅至頭份、彰化系統至埔鹽系統。
國3： 土城至關西、快官至霧峰、草屯至名間。
國5： 南港系統至頭城。
國10： 鼎金系統至燕巢系統。
📍北向（西向）地雷路段
國1： 西螺至埔鹽系統、苗栗至湖口、圓山至大華系統。
國3： 竹山至中興、草屯至霧峰、大山至香山、關西至大溪。
國5： 宜蘭至坪林。
國4： 潭子系統至豐勢。
國6： 東草屯至霧峰系統。
國10： 仁武至左營端。
🟡 注意看表！今日國道高乘載與匝道封閉時段
為了防止返鄉及旅遊車流灌入主線造成嚴重回堵，高公局今日全面啟動了時段性的車流管制措施。尤其是今天下午準備從宜蘭走國5回台北的民眾，務必注意小客車內的乘載人數限制，以免遭到攔查折返：
國道高乘載管制： 今日下午 13時至18時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口實施高乘載管制，小客車內需坐滿 3 人以上方可進入。
上午匝道封閉（5時至12時）： 封閉國1埔鹽系統、國5石碇及坪林之南向入口（石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口）。
下午匝道封閉（12時至21時）： 封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱之北向入口。
🟡 怎麼走最順？西部與國5好走時段推薦
想要擺脫在國道上動彈不得的連假惡夢，高公局強烈建議用路人採取「時間分流」策略，利用車流相對稀少的離峰時段出發，才能真正省下寶貴的假期時間：
📍西部國道（國1、國3）出發提醒：
南向用路人： 建議選在上午 6 時前或中午 12 時後出發。
北向用路人： 南部地區建議上午 9 時前出發，中部地區則建議中午 12 時前出發。
📍國道5號出發提醒：
南向用路人： 建議在下午 17 時之後出發。
北向用路人： 建議務必提早於上午 9 時前出發，即可避開下午的高乘載管制與漫長車陣。
🟡 聰明省時！收費優惠、開放路肩與替代道路指南
為了紓解連假主線壓力，高公局除了推出多項收費優惠外，更全面大開路肩緩解車流。若是不慎卡在特定壅塞路段中，強烈推薦改走官方規劃的四大省時替代道路：
📍國道收費優惠措施：
今日全天採取單一費率收費（取消每日20公里免費里程）。
每日凌晨 0 時至 5 時全線暫停收費，用路人可多利用夜間離峰上路。
國3新竹系統至燕巢系統採「單一費率再打8折」差別費率。
📍端午連假開放路肩措施：
連假期間（6月19日至6月21日），高公局針對全台易壅塞路段增開 30 處及延長 20 處路段路肩，供用路人機動行駛（連假前一日6月18日已提早機動增加開放）。
📍四大核心替代道路指南：
國5頭城往坪林地區（北向）： 建議改走台9線。
國1、國3新竹往返台南地區（雙向）： 建議改走台61線西濱快速道路。
國6南投往返台中地區（雙向）： 建議改走台63線。
國3霧峰往返國1台中系統（雙向）： 建議改走台74線接國4。
🟡 避開車潮必備！即時路況查詢管道
出門前或開車途中（建議由副駕駛座乘客操作），用路人可透過以下官方管道，隨時查詢最新路況、動態匝道儀控與路肩開放公告，彈性調整行車路線，讓端午連假出遊更加平安順暢：
📍2026端午連假高速公路即時路況查詢
高速公路1968官網
《高速公路1968》 APP
◾iOS版本
◾Android版本
《幸福公路》 APP
◾iOS版本
◾Android版本
我是廣告 請繼續往下閱讀
高速公路局根據往年大數據預判，今日中午後西部國道與國道5號將陸續湧現北返車潮，並與早上的出遊、觀光車流在線上交織。全台總計有 18 個路段極易發生紫爆大塞車。高公局強烈建議，南向用路人儘量利用下午時段出發，北向用路人則建議提早於上午出發，以避開以下壅塞路段：
📍南向（東向）地雷路段
國1： 楊梅至頭份、彰化系統至埔鹽系統。
國3： 土城至關西、快官至霧峰、草屯至名間。
國5： 南港系統至頭城。
國10： 鼎金系統至燕巢系統。
📍北向（西向）地雷路段
國1： 西螺至埔鹽系統、苗栗至湖口、圓山至大華系統。
國3： 竹山至中興、草屯至霧峰、大山至香山、關西至大溪。
國5： 宜蘭至坪林。
國4： 潭子系統至豐勢。
國6： 東草屯至霧峰系統。
國10： 仁武至左營端。
🟡 注意看表！今日國道高乘載與匝道封閉時段
為了防止返鄉及旅遊車流灌入主線造成嚴重回堵，高公局今日全面啟動了時段性的車流管制措施。尤其是今天下午準備從宜蘭走國5回台北的民眾，務必注意小客車內的乘載人數限制，以免遭到攔查折返：
國道高乘載管制： 今日下午 13時至18時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口實施高乘載管制，小客車內需坐滿 3 人以上方可進入。
上午匝道封閉（5時至12時）： 封閉國1埔鹽系統、國5石碇及坪林之南向入口（石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口）。
下午匝道封閉（12時至21時）： 封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱之北向入口。
🟡 怎麼走最順？西部與國5好走時段推薦
想要擺脫在國道上動彈不得的連假惡夢，高公局強烈建議用路人採取「時間分流」策略，利用車流相對稀少的離峰時段出發，才能真正省下寶貴的假期時間：
📍西部國道（國1、國3）出發提醒：
南向用路人： 建議選在上午 6 時前或中午 12 時後出發。
北向用路人： 南部地區建議上午 9 時前出發，中部地區則建議中午 12 時前出發。
📍國道5號出發提醒：
南向用路人： 建議在下午 17 時之後出發。
北向用路人： 建議務必提早於上午 9 時前出發，即可避開下午的高乘載管制與漫長車陣。
🟡 聰明省時！收費優惠、開放路肩與替代道路指南
為了紓解連假主線壓力，高公局除了推出多項收費優惠外，更全面大開路肩緩解車流。若是不慎卡在特定壅塞路段中，強烈推薦改走官方規劃的四大省時替代道路：
📍國道收費優惠措施：
今日全天採取單一費率收費（取消每日20公里免費里程）。
每日凌晨 0 時至 5 時全線暫停收費，用路人可多利用夜間離峰上路。
國3新竹系統至燕巢系統採「單一費率再打8折」差別費率。
📍端午連假開放路肩措施：
連假期間（6月19日至6月21日），高公局針對全台易壅塞路段增開 30 處及延長 20 處路段路肩，供用路人機動行駛（連假前一日6月18日已提早機動增加開放）。
📍四大核心替代道路指南：
國5頭城往坪林地區（北向）： 建議改走台9線。
國1、國3新竹往返台南地區（雙向）： 建議改走台61線西濱快速道路。
國6南投往返台中地區（雙向）： 建議改走台63線。
國3霧峰往返國1台中系統（雙向）： 建議改走台74線接國4。
🟡 避開車潮必備！即時路況查詢管道
出門前或開車途中（建議由副駕駛座乘客操作），用路人可透過以下官方管道，隨時查詢最新路況、動態匝道儀控與路肩開放公告，彈性調整行車路線，讓端午連假出遊更加平安順暢：
📍2026端午連假高速公路即時路況查詢
高速公路1968官網
《高速公路1968》 APP
◾iOS版本
◾Android版本
《幸福公路》 APP
◾iOS版本
◾Android版本