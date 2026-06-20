今年第7號颱風「米克拉」生成！中央氣象署最新颱風情資顯示，原本位於關島西方海面的熱帶性低氣壓，已於今晨增強為輕度颱風「米克拉」。氣象專家林得恩在「林老師氣象站」指出，米克拉颱風接下來將進入海溫偏高、垂直風切偏低的有利環境，未來強度不排除增強至中度颱風等級。至於米克拉颱風路徑，預估將持續朝台灣東南方海域接近，下週四、五可能最接近台灣東部海面，但是否影響台灣風雨，仍取決於太平洋高壓強弱及北轉位置。
米克拉路徑怎麼走？下週三北轉分量增加
林得恩分析，從各國數值模式模擬結果來看，未來幾天太平洋高壓勢力將明顯西伸，在環境駛流場導引下，米克拉颱風會持續朝台灣東南方海域接近。預估到了下週三，也就是6月24日，颱風北轉分量將逐漸增大，下週四、五，也就是6月25日、26日，颱風中心可能來到最接近台灣東部海域的位置。
不過，米克拉後續路徑仍有變數，關鍵仍在太平洋高壓強弱。若太平洋高壓勢力較弱，米克拉可能提早北轉，距離台灣較遠；但若高壓較強，颱風北轉時間可能延後、路徑也會被壓得更靠近台灣，對台灣天氣與海象的影響就可能增加。
會不會侵台？目前直接侵襲機率仍不高
至於米克拉是否會直接侵襲台灣，林得恩指出，從目前氣象資料來看，直接侵襲台灣的機率仍不高，但不能完全鬆懈。真正需要觀察的是米克拉北轉過程中，最後距離台灣究竟有多近。
若米克拉在台灣東方海面較早北轉，對台灣陸地風雨影響可能相對有限；但如果北轉位置偏西、距離台灣更近，外圍環流就可能影響東半部、北部及迎風面地區，帶來雨勢變化，東部海面、綠島、蘭嶼也要先留意長浪與風浪增強。
下週二三影響才會更明朗
目前各國數值模式對米克拉後續路徑看法仍相當分歧，特別是北轉時間、北轉位置，以及颱風中心最接近台灣時的距離，都還有調整空間。因此，米克拉對台灣的實際影響，預估要等颱風結構更穩定、太平洋高壓強弱更明朗後，才會有較高一致性。
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林得恩分析，從各國數值模式模擬結果來看，未來幾天太平洋高壓勢力將明顯西伸，在環境駛流場導引下，米克拉颱風會持續朝台灣東南方海域接近。預估到了下週三，也就是6月24日，颱風北轉分量將逐漸增大，下週四、五，也就是6月25日、26日，颱風中心可能來到最接近台灣東部海域的位置。
不過，米克拉後續路徑仍有變數，關鍵仍在太平洋高壓強弱。若太平洋高壓勢力較弱，米克拉可能提早北轉，距離台灣較遠；但若高壓較強，颱風北轉時間可能延後、路徑也會被壓得更靠近台灣，對台灣天氣與海象的影響就可能增加。
至於米克拉是否會直接侵襲台灣，林得恩指出，從目前氣象資料來看，直接侵襲台灣的機率仍不高，但不能完全鬆懈。真正需要觀察的是米克拉北轉過程中，最後距離台灣究竟有多近。
若米克拉在台灣東方海面較早北轉，對台灣陸地風雨影響可能相對有限；但如果北轉位置偏西、距離台灣更近，外圍環流就可能影響東半部、北部及迎風面地區，帶來雨勢變化，東部海面、綠島、蘭嶼也要先留意長浪與風浪增強。
下週二三影響才會更明朗
目前各國數值模式對米克拉後續路徑看法仍相當分歧，特別是北轉時間、北轉位置，以及颱風中心最接近台灣時的距離，都還有調整空間。因此，米克拉對台灣的實際影響，預估要等颱風結構更穩定、太平洋高壓強弱更明朗後，才會有較高一致性。