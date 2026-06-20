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▲輕度颱風「米克拉」，今天上午2時生成，以每小時15公里速度，向西北西進行。（圖／中央氣象署）

米克拉颱風路徑會轉向 下周四、五最接近台灣

▲米克拉颱風在下周四、下周五（6月25日至6月26日），可能經過台灣東方海面，和台灣距離相當關鍵。（圖／賈新興提供）

米克拉颱風發展環境好 強度至少中颱

▲米克拉颱風在台灣東方海面北上過程的路徑預報仍然相當分歧，要經過1至2天的調整。（圖／吳聖宇臉書）

米克拉颱風（國際命名：MEKKHALA）在今（20）日，端午連假第二天的凌晨生成，目前位於關島附近，氣象專家賈新興表示，颱風路徑會穩定朝西北，再往北轉向，下周三（6月24日）後距離台灣遠近，將左右風雨影響威力，米克拉颱風強度至少會達中颱，還需持續觀察。輕度颱風「米克拉」，今天上午2時，中心位置在鵝鑾鼻東南東方2070公里處，以每小時15公里速度，向西北西進行，近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒25公尺，7級風平均暴風半徑100公里。賈新興說明，米克拉颱風路徑，在下周二（6月23日）凌晨2時之前，路徑穩定朝西北西方向移動，暴風半徑預估達150公里，但在72小時至96小時後，也就是下周三之後，半徑有機會上看360公里，同時路徑也開始出現轉向，出現「西北西—>西北—>北北西」的變化。天氣風險公司資深顧問吳聖宇提及，米克拉颱風在下周四、下周五（6月25日至6月26日），可能經過台灣東方海面，並轉往東北移動，朝向日本而去。根據目前預報資料，米克拉颱風在台灣東方海面北上過程的路徑預報仍然相當分歧，不論轉向點以及北上過程是否會較為接近台灣都還有待觀察。颱風強度方面，克拉颱風環流範圍較小但結構完整，由於路徑即將進入「垂直風切較低」的環境，加上沿途海溫非常溫暖（約攝氏30至31度）；研判米克拉未來強度至少會發展在「中度颱風等級」以上。吳聖宇提醒，下周三至下周五，米克拉颱風經過台灣東方海面北上，若是颱風路徑較為接近台灣，外圍環流就可能為迎風面地區帶來降雨機會，颱風越靠近影響越大，影響範圍也越廣，預報還要經過1至2天的調整才會逐漸收斂，屆時就比較能看出米克拉颱風對台灣的影響程度。