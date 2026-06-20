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▲端午節後台股表現。（圖／群益投信提供）

AI趨勢支撐台股 留意填權息機會

中小型股回檔布局 獲利展望是關鍵

端午節前台股收盤創歷史新高，達到4萬6465點，而台股是否面臨「端午變盤」？群益投信分析近10年端午節後，台股平均表現維持正報酬，端午節後5天上漲機率達六成，平均報酬0.7%。隨著股東會行情到來，利多、利空都會提前反應；電子股第三、四季將進入產業旺季，有機會百花齊放。群益投信主動ETF研究團隊表示，端午節過後，台股還是以選股不選市為最佳策略。台股主動ETF相對個股來說風險相對分散，但是投資專業集中，也可適時參酌時事對各產業的影響分析，來做持股的調整。例如當掌握到造成市場下跌的因素後，可彈性將持股轉至價值型或防禦型類股，以降低投資組合波動，也可在後續股市回穩時，擇優加碼。主動群益科技創新（00992A）經理人陳朝政表示，目前支撐台股最重要的AI產業趨勢，不論從最上游的算力基建以至終端的軟體服務及個人硬體需求皆處高度成長狀態，第三季為除權息旺季，企業獲利預期將持續上修，因此將有機會填權息。陳朝政指出，台股針對具備產業領導地位與關鍵技術專利的次族群，在股價回檔至關鍵均線支撐位時適時建立部位，以掌握人工智慧時代下的中長期成長契機。看好半導體先進製程、半導體設備、通訊等族群。主動群益台灣強棒（00982A）經理人陳沅易表示，選股不選市的原則下，股價拉回佈局下半年成長題材個股；選股方向，以基本面趨勢及獲利佳、股價基期及本益比低、籌碼越乾淨越好，最好是第一季獲利優於預期、第二季及下半年業績及獲利往上、股價漲幅不大的公司為首選。陳沅易說，若第一季獲利不錯且第二季及下半年業績及獲利展望佳，股價漲幅較多的中小型股或強勢股再回檔修正1至2成以上，可逢低分批布局買進。