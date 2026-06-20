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2026年美加墨世界盃C組小組賽第二輪，海地在背水一戰中仍無力抵擋南美強權巴西，最終吞下敗仗，加上同組摩洛哥以1：0擊敗蘇格蘭，海地確定無緣競爭小組第三名晉級機會，成為本屆世界盃首支提前出局的球隊。更難堪的是，海地的世界盃魔咒仍持續延燒，隊史兩度闖進會內賽至今跨屆5戰全敗，合計只進2球卻狂丟18球，不僅一勝難求，還同時背負進攻低迷、防線崩盤與對巴西難求一勝的三大難堪紀錄。面對星光熠熠的巴西隊，海地教練團試圖出奇制勝，採取了防線提前（高位防線）的激進戰術。然而，在巴西主帥安切洛蒂（Carlo Ancelotti）的精密計算下，這樣的佈陣無疑是正中下懷。巴西隊利用前場極具破壞力的速度與流暢傳導，在上半場就徹底撕裂了海地的防線，輕鬆灌進3球。其中，庫尼亞（Matheus Cunha）上演梅開二度，維尼修斯（Vinícius Júnior）更繳出傳射建功的完美表現。英國媒體《天空體育》賽後直言：「這正是安切洛蒂在首戰之後的明確佈置，他們的前場運作極為流暢，並將海地的高位防線弱點利用到了極致。」這場敗仗不僅讓海地提前打包回家，更讓他們在世界盃的歷史紀錄簿上寫下了難堪的一頁，延續了一系列的「輸球魔咒」。海地隊史兩度闖入世界盃決賽圈，至今不僅一勝難求，甚至面臨著進攻與防守端的雙重崩潰。兩屆賽事下來，他們只打進區區2球，卻狂丟了18球，被外界評為世界盃史上實力最為懸殊的球隊之一。在此之前，海地與巴西在歷史上共交手3次，海地同樣吞下三連敗且狂丟17球，包含2016年百年美洲盃以1比7慘敗。