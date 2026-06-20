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國民黨近期多名大咖接連出國訪問，包括黨主席鄭麗文、立法院長韓國瑜相繼訪美，台北市長蔣萬安訪新加坡、台中市長盧秀燕訪歐，被外界解讀是2028黨內卡位戰提前開打。蔣萬安今（20）日則鬆口，他目前專注市政、爭取連任，完全沒有想2028的事情。台北市長蔣萬安近期針對監察院人事案登高一呼，喊話藍白否決29位被提名人，之後在修憲廢除監察院，跳脫市政議題發聲，被外界解讀是有意更上一層樓，加上立法院長韓國瑜受美方邀請，21日將率跨黨派立委訪美，對比黨主席鄭麗文訪美不順利，另外還有台中市長盧秀燕訪歐，外界解讀國民黨2028黨內卡位戰提前開打。不過台北市長蔣萬安今陪同國民黨市議員參選人一同合體造勢拍攝形象照，對於此事低調表示，他目前就是專注市政、爭取連任，完全沒有想2028的事情。國民黨主席鄭麗文日前被問到2028也說，這很瞎！她現在要想的事情太多了，沒有2028啦。