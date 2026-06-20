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中信兄弟球團昨晚發布震撼聲明，旗下二軍投手徐基麟因涉及酒駕自撞，且事發後長期隱瞞球團，直至法院判決書公開後案件才曝光。球團隨即祭出鐵腕手段，依據中華職棒聯盟規章與球員合約，正式宣布即日起開除徐基麟，終止雙方合約，並將依約追究其重大違約與損害賠償責任。今（20）日中職方面也公布懲處，處以禁賽40場及罰款44萬元的懲處，意味著徐基麟就算之後找到新東家，也必須先禁賽40場才能上場。根據法院判決書內容指出，現年26歲的徐基麟於114年9月14日晚間在屏東友人住處飲用啤酒後，竟於隔日清晨駕車，並在5時50分發生自撞電線桿導致車輛翻覆的嚴重事故。警方到場後進行測試，發現其酒測值高達每公升0.72毫克，明顯嚴重超標。儘管法院早在2月26日即做出判決，徐基麟卻選擇對球團隻字未提，甚至在判決出爐後仍持續於二軍出賽，直至今日案件曝光後，才讓球團得知其涉及酒駕及後續隱瞞情事。針對此案，中華職棒大聯盟晚間亦同步發表聲明表示，雖然該名球員已被球團開除，但聯盟仍將依照規章針對其酒駕及嚴重不正行為進行懲處。中職聯盟宣布，將對徐基麟祭出最重處分，處以禁賽40場及罰款44萬元的懲處，以此展現維護職棒紀律與社會責任的決心。中信兄弟球團在聲明中嚴正強調，酒駕行為嚴重危害社會安全，且徐基麟身為職業球員，事後隱瞞的態度情節重大。球團向來對酒駕採取零容忍態度，此次處分除旨在整飭軍紀，亦希望藉此告誡所有球員應恪守職責，切勿以身試法。隨著開除令與聯盟禁賽處分的出爐，徐基麟的職棒生涯也恐因這起嚴重違紀案件畫下句點。