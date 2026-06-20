米克拉颱風今（20）日凌晨生成，目前距離台灣2000多公里，中央氣象署預報員鄭傑仁表示，米克拉颱風預估下周二（6月23日）增強為中颱，下周四、下周五（6月25日至6月26日）最接近台灣，不排除發布海警，後續路徑將受「太平洋高壓強弱」左右。

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米克拉颱風狂吸能量　強度至少達中颱

氣象署預報員鄭傑仁指出，米克拉颱風生成後，將隨著太平洋高壓往西北移動，由於路徑長期待在海面上，垂直風切也不大，米克拉將會在下周菲律賓東北方海面一帶，下周二左右增強為中度颱風，挑戰強颱的機率偏低。

▲米克拉颱風生成後，路徑先往西北，後續往北轉向，轉彎的時間和與台灣距離，將決定下周的風雨狀況。（圖／中央氣象署）
▲米克拉颱風生成後，路徑先往西北，後續往北轉向，轉彎的時間和與台灣距離，將決定下周的風雨狀況。（圖／中央氣象署）
米克拉颱風路徑　先往西北再北轉

鄭傑仁說明，米克拉颱風目前距離台灣2000多公里，下周二、下周三，路徑會因為太平洋高壓減弱，開始出現「往北轉彎」的趨勢，預估下周四、下周五來到最靠近台灣的位置，距離約300至400公里，氣象署不排除發布「海上颱風警報」。

鄭傑仁分析，米克拉颱風路徑關鍵，會是「太平洋高壓強弱變化」，現階段因為高壓強，所以米克拉颱風很穩定往西北，如果下周二、下周三，高壓維持偏強，米克拉颱風往西份量多，會更靠近台灣；如果高壓減弱較多，米克拉颱風往北的幅度大，路徑則會較遠離台灣。

▲下周三前，全台天氣都是晴到多雲，下周四、下周五水氣增加，南台灣全天有不定時局部短暫陣雨或雷雨。（圖／中央氣象署）
▲下周三前，全台天氣都是晴到多雲，下周四、下周五水氣增加，南台灣全天有不定時局部短暫陣雨或雷雨。（圖／中央氣象署）
一周天氣先熱後雨　高溫飆36度

未來一周天氣，鄭傑仁提及，今天一直到下周三，各地都是晴到多雲，只有山區會有午後雷陣雨，下周四、下周五轉吹偏西南風，水氣增加，南台灣全天有不定時局部短暫陣雨或雷雨，颱風靠近程度會左右天氣，整體不確定性大。

氣溫方面，下周三前各地高溫普遍落在32至36度，中南部近山區、大台北盆地、花東縱谷有局部36度以上高溫；下周四、下周五，隨著太平洋高壓減弱，加上米克拉颱風從台灣東方海面北上，雲量增加的情況下，各地高溫將降到31至34度左右。

▲下周三前各地高溫普遍落在32至36度，下周四、下周五雲量增加的情況下，降到31至34度。（圖／中央氣象署）
▲下周三前各地高溫普遍落在32至36度，下周四、下周五雲量增加的情況下，降到31至34度。（圖／中央氣象署）

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張志浩編輯記者

畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》家庭消費中心擔任記者，文章主題涵蓋氣象、醫藥、電玩3C等，擅長透過生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議...