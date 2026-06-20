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氣象署預報員鄭傑仁指出，米克拉颱風生成後，將隨著太平洋高壓往西北移動，由於路徑長期待在海面上，垂直風切也不大，米克拉將會在下周菲律賓東北方海面一帶，下周二左右增強為中度颱風，挑戰強颱的機率偏低。
鄭傑仁說明，米克拉颱風目前距離台灣2000多公里，下周二、下周三，路徑會因為太平洋高壓減弱，開始出現「往北轉彎」的趨勢，預估下周四、下周五來到最靠近台灣的位置，距離約300至400公里，氣象署不排除發布「海上颱風警報」。
鄭傑仁分析，米克拉颱風路徑關鍵，會是「太平洋高壓強弱變化」，現階段因為高壓強，所以米克拉颱風很穩定往西北，如果下周二、下周三，高壓維持偏強，米克拉颱風往西份量多，會更靠近台灣；如果高壓減弱較多，米克拉颱風往北的幅度大，路徑則會較遠離台灣。
未來一周天氣，鄭傑仁提及，今天一直到下周三，各地都是晴到多雲，只有山區會有午後雷陣雨，下周四、下周五轉吹偏西南風，水氣增加，南台灣全天有不定時局部短暫陣雨或雷雨，颱風靠近程度會左右天氣，整體不確定性大。
氣溫方面，下周三前各地高溫普遍落在32至36度，中南部近山區、大台北盆地、花東縱谷有局部36度以上高溫；下周四、下周五，隨著太平洋高壓減弱，加上米克拉颱風從台灣東方海面北上，雲量增加的情況下，各地高溫將降到31至34度左右。