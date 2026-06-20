我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市長蔣萬安日前以「火鍋」譬喻台北，但近期下午遭豪雨狂炸，多個行政區出現淹水災情，更有網友崩潰發現，大量蟑螂因為排水系統積水竄出水溝，被大酸這些難道是火鍋料？蔣萬安則坦言，短時強降雨是必須面對的挑戰，他上任後也拍定，要讓台北市降雨容受力提升，即刻要進行東門大排治水防洪工程。台北市長蔣萬安今陪同國民黨市議員參選人一同合體造勢拍攝形象照，針對北市淹水導致街道出現蟑螂亂竄，被嘲諷是火鍋料一事，他坦言面對極端氣候，短時強降雨確實是必須面對的挑戰，這一次強降雨，在大安區甚至一小時的雨量就高達96毫米，有些地方10分鐘就達到了13毫米。蔣萬安說，台北市即刻將災害應變中心啟動，提升到強化三級。另外包括水利處、環保局等單位即刻應變，包括抽水機制和恢復環境，所以當雨勢稍緩以後，即刻恢復原本的樣貌。蔣萬安續道，上任後也即刻拍板，要讓台北市整體的降雨容受力，從原本的 78.8mm先提高到 88.8mm，所以也即刻要來進行東門大排整個治水防洪的工程。他也特別感謝市府團隊各局處的同仁，在第一時間即刻應變，讓市容環境恢復到原本狀況，大家非常辛苦，但他會持續提升台北市降雨容受力。