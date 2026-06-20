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▲蓮兒（如圖）對於合作多年的貝斯手好友賈斯汀去世很傷心，發文表達哀悼。（圖／翻攝自 IG@sixpenceleigh)

▲賈斯汀凱利曾是「蓮兒與啷噹六便士」樂團的貝斯手，近年來該團還有巡迴演出，合作夥伴都對他離世相當難過。（圖／翻攝自 IG@oscarthegrinch）

美國青春愛情電影名作《窈宨美眉》中最為膾炙人口的經典神曲〈Kiss Me〉，不但曾登上告示牌百大熱門榜第2名，也讓演出此曲的「蓮兒與啷噹六便士」（Sixpence None The Richer）走紅，但該團貝斯手賈斯汀凱利（Justin Cary）卻傳已在週四去世，享年50歲，他上週才因嚴重中風住進醫院，動了兩個手術，還在加護病房，卻再也沒能康復。主唱蓮兒納許懷哀痛發表悼念：「謝謝你，賈斯汀，我們永遠愛你。」賈斯汀凱利並非「蓮兒與啷噹六便士」創始成員，而是在該團成立5年後才開始參與，卻剛好趕上推出首張專輯，裡面就收錄了後來紅遍各地的〈Kiss Me〉，接下來就增了團內不可或缺的存在。吉他手也是創始人之一麥特斯洛克姆對於他50歲去世表示：「我們澈底心碎了，他是我們的團員，是我們的戰友，更是30年交情的好友。」蓮兒則傷心寫道：「再也不會有像賈斯汀一樣的人。」當初「蓮兒與啷噹六便士」專輯中推出了曲風輕柔浪漫的〈Kiss Me〉，原先在告示牌百大熱門榜初登場拿到90名，一週後就跌出百大榜外，直到一個半月後這首歌搭上《窈宨美眉》、成為片中重要插曲，該片登上全美賣座冠軍，風靡無數青少年，連帶讓歌曲又跟著紅起來、重新打進告示牌的百大熱門榜，而且一路衝上亞軍，成了該團最著名的代表作。儘管此後「蓮兒與啷噹六便士」再無類似〈Kiss Me〉這麼走紅的神曲，將近30年來還是有不少歌迷支持他們，他們能夠各地巡迴演出，知名度始終不墜，也因此團員們對於合作這麼多年的賈斯汀凱利去世，相當難以接受。賈斯汀還在加護病房時，就已經有親友在群眾募資網站「GoFundMe」為他設立專頁，期望粉絲們金援他的家人度過難關，目標4.5萬美元（約合台幣143萬），現已達到近9成，可惜他卻已回天乏術。蓮兒在社群上的發文稱賈斯汀的妻子琳達，之前在他嚴重中風、送醫院急救後，每天都守在他身旁，也是他們所有團員的家人之一，希望外界持續將她放在心上。粉絲們看到蓮兒分享賈斯汀過去與團員的合照，也不禁感傷，紛紛表示會為賈斯汀的家人們祈禱，也希望團員們節哀。