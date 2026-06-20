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▲阿爾米隆習慣性地以手遮住嘴巴與對手對話，土耳其球員隨即向裁判激烈抗議此行為。經過VAR介入檢視，主審認定該行為觸犯新規，隨即對阿爾米隆亮出紅牌。（圖／路透／達志影像）

▲上半場踢完，巴拉圭以1：0在這場激烈的比賽中領先，兩隊在比賽中數度發生衝突圍成一圈，對抗很激烈。（圖／美聯社／達志影像）

2026年美加墨世界盃賽場再現爭議判罰！在台灣時間6月20日早上進行的小組賽第二輪，土耳其對陣巴拉圭的賽事中，巴拉圭明星球員米格爾·阿爾米隆（Miguel Almiron）在與對手發生口角時，因習慣性「遮嘴說話」遭到主審直接出示紅牌驅逐出場，成為本屆世界盃實施新規以來，首位因此遭罰下的球員。上半場踢完，巴拉圭以1：0在這場激烈的比賽中領先，兩隊在比賽中數度發生衝突圍成一圈，對抗很激烈。本屆世界盃為了杜絕場上惡意言語侮辱、挑釁及種族歧視，國際足總（FIFA）頒布了顛覆性的新規定：凡是在衝突局面中，若球員遮住嘴巴說話，且被裁判認定對話「非友善」，裁判有權直接出示紅牌將其罰下。比賽來到上半場補時第3分鐘，場上氣氛相當火爆。在一次死球爭議後，阿爾米隆與土耳其球員爆發言語對抗。當時阿爾米隆習慣性地以手遮住嘴巴與對手對話，土耳其球員隨即向裁判激烈抗議此行為。經過VAR介入檢視，主審認定該行為觸犯新規，隨即對阿爾米隆亮出紅牌。這一突如其來的判決，讓巴拉圭在比賽大部分時間僅能以10人應戰。這項旨在「淨化賽場」的規則，自賽前便引發足壇廣泛辯論。球評安克爾（Christina Unkel）曾直言，高達90%的球員遮嘴僅是為了防止唇語解讀，並非出於惡意，強硬執行恐導致比賽出現大量「軟紅牌（Soft Red Cards）」。然而，FIFA為了杜絕如先前普雷斯蒂亞尼涉嫌種族歧視小維尼修斯等類似案件，採取了鐵腕手段。此次阿爾米隆的判例，被視為FIFA執行新制以來最具指標性的判決，也讓所有參賽隊伍意識到，這項「禁遮嘴令」非常有可能對比賽造成結果性的影響。本場比賽上半場，巴拉圭原本憑藉加拉札（Matias Galarza）開賽僅2分鐘的強勁遠射取得1：0領先。然而，隨著阿爾米隆在傷停補時階段遭到驅逐，巴拉圭原有的戰術體系被迫大幅調整。土耳其在人數占優的情況下，下半場勢必發起更猛烈的反攻。這起轟動世界盃的「遮嘴紅牌」事件，無疑將成為本屆賽事執法爭議的開端。