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台北市長蔣萬安近期聲勢水漲船高，外界點名他角逐2028總統大選，不過黨主席鄭麗文親中立場備受質疑，也遭美方認為太過天真。媒體今詢問選戰是否會找鄭麗文站台、以及是否擔憂她成敗票機？蔣萬安說，黨部都有相關的規劃，一定會跟北市黨部主委戴錫欽做好整體安排。台北市長蔣萬安今陪同國民黨市議員參選人一同合體造勢拍攝形象照，他說今天完全配合議員夥伴，要做什麼姿勢、擺什麼動作都配合，昨天晚上也有夥伴傳影片給他，要他練習「復仇舞」，所以他有趕快找兒子複習，那也是有些夥伴，看到他跟大寶合照的時候有比 Sigma，還有很多這些姿勢動作，今天就是全力配合所有的議員夥伴。被問到是否有其他縣市參選人來找合影？以及是否擔憂黨主席鄭麗文成敗票機？蔣萬安說，其實不只台北隊，國民黨在各縣市的參選人，只要有任何需要幫忙的地方，他一定會全力支援，這沒有問題。至於是否會幫白營小雞站台？以及未來選戰邀請鄭麗文幫忙？蔣萬安說，黨部都有相關的規劃，隨後他拍了站在一旁的黨部主委戴錫欽肩膀，笑說一定會跟戴錫欽做好整體安排。