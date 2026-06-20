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米克拉沿高壓邊緣前進 下周二起變數增

▲米克拉颱風今（20）日凌晨生成，目前距離台灣2000多公里，下周四、下周五（6月25日至6月26日）最接近台灣。（圖／中央氣象署）

米克拉颱風恐貼台北上？歐洲 AI 曝驚人路徑

▲相較於 AI 模式，歐洲傳統模式認為，米克拉颱風在台灣東南方北轉後，會在東台灣外海逐漸往東北遠離。（圖／賈新興提供）

米克拉颱風先增強再減弱 強颱機率偏低

米克拉颱風目前距離台灣仍2000公里，氣象專家賈新興表示，路徑將受太平洋高壓強弱影響，後續可能出現「東方遠海北上」或「貼近東部北上」兩大劇本。他指出，颱風下周四、下周五（6月25日至6月26日）最接近台灣，東半部與北台灣風雨威脅較高，但實際影響程度仍待下周二、下周三（6月23日至6月24日）觀察高壓變化後才能明朗。賈新興指出，米克拉颱風的路徑主要沿著太平洋高壓邊緣移動，今天到下周一（6月20日至6月22日），穩定從關島附近朝西北方前進，大約在下周二開始，會因為太平洋高壓減弱，開始出現往北轉彎的路徑，因此「太平洋高壓減弱多少、何時減弱」，會是米克拉颱風影響台灣大小的關鍵變因。賈新興說明，米克拉颱風距離台灣還有2000公里，觀察各國各模式的預估，米克拉颱風路徑主要有2大劇本，分別是「在台灣東方遠海北上」或是「貼著台灣東部北上」；歐洲傳統模式認為，米克拉颱風在台灣東南方北轉後，會在東台灣外海逐漸往東北遠離，前往琉球群島。較需注意的則是歐洲的 AI 模式，預測米克拉颱風北轉之後，幾乎是貼著台灣東海岸北上，甚至「登陸台灣」的路徑都在預報的誤差範圍中；不過預報時間尚早，賈新興強調，下周二、下周三要重點觀察太平洋高壓，「高壓越強，颱風距離台灣越近；高壓越弱，颱風距離台灣越遠。」賈新興認為，米克拉颱風路徑「貼著台灣、登陸台灣」的機率目前看起來還是偏低，可以注意的反而是強度，米克拉颱風往西北的過程，會在海面上吸收許多能量，升級成中颱沒什麼問題，北轉之後，發展環境會較差，因此強度會衰退，因此強颱機率相對偏低。賈新興總結，米克拉颱風距離台灣還很遙遠，路徑變數大，比較能確定的是，下周四、下周五會最靠近台灣，「東半部、北台灣」會視風雨威脅最大的區域，但究竟影響程度如何，下周二、下周三才會是重點觀察期。