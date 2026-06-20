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台東玄濟宮主事者鄔馨茹，自稱「濟顛禪師」，日前現身遶境活動時，不僅跳著奇特舞步、喊著口頭禪「尬電」，她還身穿外星人紫衣、身旁圍繞防彈盾牌護衛隊，超癲模樣引起爭議，遭質疑是邪教，更有人認為「尬電」是對神明不敬的用語。今（20）日命理師湯鎮瑋出席《命運好好玩》記者會，被問到此事忍不住評論：「以宗教來講不像正統道教。」自稱濟顛禪師的鄔馨茹，在遶境活動現場頻頻高喊「尬電」二字，誇張且荒謬行徑讓不少網友一頭霧水。對此，命理師湯鎮瑋今談到此事，表示：「宗教都是自由的，但以佛教、正統道教來講，這件事確實有點爭議性。」提醒大家選擇正統的佛教或道教會更好。鄔馨茹過去常透過網路直播展示起乩、替信眾問事，甚至在鏡頭前鼓吹「生病不要看醫生，西醫很可怕」等偏激言論。此舉讓知名命理師江柏樂不忍痛批：「生病了第一件事就是去看醫生！這種欺騙神明的事情絕對沒有好下場，還會禍及子孫。」針對這番褻瀆神明的行徑，江柏樂更撂下狠話：「人在做天在看，不要做太過分，上天早晚會收了她！」而湯鎮瑋受訪時直言，鄔馨茹的種種行為，確實完全不符合正統道教的做法。▲鄔馨茹（如圖）過去常透過網路直播展示起乩、替信眾問事，甚至在鏡頭前鼓吹「生病不要看醫生，西醫很可怕」等偏激言論。（圖／翻攝自台東玄濟宮YouTube直播）鄔馨茹是「台東玄濟宮」的核心人物，其打破傳統的風格屢成焦點，此次遶境她帶領信眾穿上印有「外星人圖案」的紫衣，登台時身旁更安排多位手持「壓克力防彈盾牌」的隨從貼身護駕，誇張排場遭網友調侃：「是怕被砸雞蛋還是要幹架？」更被網譏為新一代「紫衣神教」；不過也有網友緩頰，大讚該宮廟不放鞭炮、不留垃圾，正反兩派評價掀起論戰。