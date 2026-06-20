2026端午節連假進入第二天，全台各地都晴朗無雨，許多民眾也都打算出門看看龍舟賽享受端午氛圍。不過就有民眾目睹，在彰化鹿港的「國際龍舟錦標賽」竟然出現一大堆搞笑隊名，包含台語諧音梗、滑蛋瘦肉粥都狂撞名，其中最多人喜歡的就是「龍ㄉ一ㄡˇ隔壁船」隊，讓破萬名網友直呼：「光看就有聲音！」
端午節划龍舟「超搞笑隊名」10萬人笑瘋！冠軍是它
台灣人熱愛諧音哏，使用諧音取名已經是家常便飯，「台灣人就是不放過諧音哏」已經成為社會共識。在彰化鹿港舉辦的「國際龍舟錦標賽」，數年前就曾因大量諧音梗隊名爆紅，今年更是持續出現大量有趣隊名出現，不放過任何讓大家笑瘋的機會。
昨（19）日有Threads網友前往鹿港現場觀賽，發現現場有大量有趣諧音梗以及搞笑隊名，包含穩定出現多年的「划蛋瘦肉舟」之外，今年多了一堆有趣隊名，包含「龍time龍see」、「癡心絕隊」、「龍宗鶴」、「舟末不加班」，以及老公們都必須加入的「老婆說的都隊」，還有影響播報台的系列隊名「超過我是你不隊」、「對對對對對隊」、「對對對，你說的都隊」等等。
但最受網友們喜愛的冠軍隊名，則是動詞有聲系列「龍ㄉ一ㄡˇ隔壁船」，還有烏龍派出所兩津勘吉經典的「龍丟無負責」，貼文吸引超過10萬人按讚，也讓諧音梗龍舟賽瞬間在網路上爆紅。
諧音梗隊伍晉級了嗎？線上直播這裡看
上面這些隊伍在取名上發揮了超過200分的實力，但在河道上，他們是否成功晉級，還是真的龍丟隔壁船而淘汰了呢？據鹿港慶端陽國際龍舟錦標賽昨（19）日公布的初賽成績單當中，搞笑冠軍「龍丟無負責」在下午13點16分公開組第三場次中，成為分組第一而晉級，但到了下午17點08分公開組第十三場次中，則落到分組第4名。
龍ㄉ一ㄡˇ隔壁船隊，則是在下午15點40分的混合十組拿到第三名，但到了晚間20點08分的混合第二十七組則在三支隊隊比拚當中，以遙遙領先之姿拿下第一，因此「龍丟無負責」、「龍ㄉ一ㄡˇ隔壁船隊」都將繼續在今年複賽力拼晉級機會，由於「國際龍舟錦標賽」是採用循環賽程，因此今（20）日複賽都還是能繼續看到這些隊伍力拼晉級決賽的機會。
「鹿港慶端陽國際龍舟錦標賽」線上觀看管道
🟡6/19初賽直播紀錄影片
🟡6/20複賽：Youtube直播
時間：下午1:00~晚上8:56(轉播時間下午3:00~晚上9:00)
🟡6/21決賽：Youtube直播
時間：下午1:00~晚上8:42(轉播時間下午1:00~晚上9:00)
轉播單位：民視
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台灣人熱愛諧音哏，使用諧音取名已經是家常便飯，「台灣人就是不放過諧音哏」已經成為社會共識。在彰化鹿港舉辦的「國際龍舟錦標賽」，數年前就曾因大量諧音梗隊名爆紅，今年更是持續出現大量有趣隊名出現，不放過任何讓大家笑瘋的機會。
但最受網友們喜愛的冠軍隊名，則是動詞有聲系列「龍ㄉ一ㄡˇ隔壁船」，還有烏龍派出所兩津勘吉經典的「龍丟無負責」，貼文吸引超過10萬人按讚，也讓諧音梗龍舟賽瞬間在網路上爆紅。
諧音梗隊伍晉級了嗎？線上直播這裡看
上面這些隊伍在取名上發揮了超過200分的實力，但在河道上，他們是否成功晉級，還是真的龍丟隔壁船而淘汰了呢？據鹿港慶端陽國際龍舟錦標賽昨（19）日公布的初賽成績單當中，搞笑冠軍「龍丟無負責」在下午13點16分公開組第三場次中，成為分組第一而晉級，但到了下午17點08分公開組第十三場次中，則落到分組第4名。
🟡6/19初賽直播紀錄影片
時間：下午1:00~晚上8:56(轉播時間下午3:00~晚上9:00)
🟡6/21決賽：Youtube直播
時間：下午1:00~晚上8:42(轉播時間下午1:00~晚上9:00)
轉播單位：民視
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