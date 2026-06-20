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台北市研考會主委殷瑋近期頻頻為市政槓上民進黨議員，但也遭質疑台北市長蔣萬安是讀稿機，要靠「殷瑋答」，更被民進黨市議員林延鳳爆料，國民黨市議員秦慧珠過去質詢時也曾質疑，殷瑋身兼青年局長跟發言人難以兼顧，但蔣萬安卻稱工作表現稱職。秦慧珠今（20）日直言，他不是對殷瑋不滿，而是公務人員在重要職務上不能身兼兩職，這是法規規定，也是不得逾越的規定。秦慧珠認曾要殷瑋別身兼二職秦慧珠今和蔣萬安合體造勢拍攝形象照，會前受訪時針對林延鳳談到她過去質詢，她說殷瑋過去是總發言人，後來擔任青年局長，這兩個職務都非常重要，公務員不得兼職，一個人身兼兩個首長，「我個人覺得第一不合體制，第二時間也不允許」。秦慧珠認為，青年局剛草創，有很多需要處理的業務，可能因為殷瑋只能在青年局每天半天的時間，引起青年局下面人員意見，才提出建議說殷瑋應該辭掉一個工作，要麼做專職局長，要麼做專職總發言人，不要兩個工作都兼，當時在朝野協商中也有寫在結論。秦慧珠強調，這不是對殷瑋不滿，她覺得任何局處首長身兼兩職不能兼顧，她都一樣的態度，公務人員在重要職務上不能身兼兩職，這是法規規定，也是合情合理不得去逾越的規定。