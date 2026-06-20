台北市研考會主委殷瑋近期頻頻為市政槓上民進黨議員，但也遭質疑台北市長蔣萬安是讀稿機，要靠「殷瑋答」，更被民進黨市議員林延鳳爆料，國民黨市議員秦慧珠過去質詢時也曾質疑，殷瑋身兼青年局長跟發言人難以兼顧，但蔣萬安卻稱工作表現稱職。秦慧珠今（20）日直言，他不是對殷瑋不滿，而是公務人員在重要職務上不能身兼兩職，這是法規規定，也是不得逾越的規定。
秦慧珠認曾要殷瑋別身兼二職
秦慧珠今和蔣萬安合體造勢拍攝形象照，會前受訪時針對林延鳳談到她過去質詢，她說殷瑋過去是總發言人，後來擔任青年局長，這兩個職務都非常重要，公務員不得兼職，一個人身兼兩個首長，「我個人覺得第一不合體制，第二時間也不允許」。
秦慧珠認為，青年局剛草創，有很多需要處理的業務，可能因為殷瑋只能在青年局每天半天的時間，引起青年局下面人員意見，才提出建議說殷瑋應該辭掉一個工作，要麼做專職局長，要麼做專職總發言人，不要兩個工作都兼，當時在朝野協商中也有寫在結論。
秦慧珠強調，這不是對殷瑋不滿，她覺得任何局處首長身兼兩職不能兼顧，她都一樣的態度，公務人員在重要職務上不能身兼兩職，這是法規規定，也是合情合理不得去逾越的規定。
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秦慧珠今和蔣萬安合體造勢拍攝形象照，會前受訪時針對林延鳳談到她過去質詢，她說殷瑋過去是總發言人，後來擔任青年局長，這兩個職務都非常重要，公務員不得兼職，一個人身兼兩個首長，「我個人覺得第一不合體制，第二時間也不允許」。
秦慧珠認為，青年局剛草創，有很多需要處理的業務，可能因為殷瑋只能在青年局每天半天的時間，引起青年局下面人員意見，才提出建議說殷瑋應該辭掉一個工作，要麼做專職局長，要麼做專職總發言人，不要兩個工作都兼，當時在朝野協商中也有寫在結論。
秦慧珠強調，這不是對殷瑋不滿，她覺得任何局處首長身兼兩職不能兼顧，她都一樣的態度，公務人員在重要職務上不能身兼兩職，這是法規規定，也是合情合理不得去逾越的規定。