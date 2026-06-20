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▲曹惠晶（如圖）曾在《舉重妖精金福珠》飾演李聖經好友（圖／翻攝自韓網）

▲曹惠晶在《柔美的細胞小將3》中飾演金高銀的助理。（圖／翻攝自曹惠晶IG@haejung_c）

韓國女演員曹惠晶因演出《舉重妖精金福珠》而受到關注，劇中她飾演女主角李聖經身旁好友「鄭蘭熙」，憑藉自然不做作的演技以及圓潤可愛的形象，成功累積大批觀眾喜愛，也成為不少劇迷心中的經典角色之一。然而就在事業上升之際，曹惠晶的演員父親卻捲入性侵風波導致她的演藝事業停擺，近日她被發現悄悄出現在新劇《柔美的細胞小將3》中，而她從圓潤小胖妹瘦成紙片人的樣子，也讓粉絲、劇迷們十分驚訝。不過就在事業逐漸起步之際，曹惠晶的父親、資深演員 曹在顯 於2018年捲入性侵爭議，導致她的演藝活動受到波及。雖然事件與她本人無關，但外界輿論壓力仍讓她淡出螢光幕多年，直到2022年透過 我們的藍調時光 才逐步重返演藝圈。近期曹惠晶被發現低調參演《柔美的細胞小將3》，同時她更新的近照也在網路掀起討論，與當年《金福珠》時期相比，她的身材明顯纖細許多，臉部線條也更加立體，穠纖合度的體態讓不少網友驚呼「瘦太多了吧」、「完全認不出來」、「根本像變了一個人」。在《柔美的細胞小將3》中，曹惠晶飾演女主角金高銀身邊的助理角色，個性開朗活潑，為劇情增添不少輕鬆氛圍，由於她的外貌與過去差異不小，許多觀眾直到查詢演員資料後，才發現竟然是當年《金福珠》裡的鄭蘭熙，紛紛感嘆歲月與努力帶來的驚人變化。除了討論曹惠晶成功瘦身後的亮眼外型外，也有不少粉絲替她抱不平，認為父親的爭議不應成為影響她演藝事業的因素，如今隨著她逐步重返螢光幕，許多人也期待曹惠晶能憑藉作品重新證明自己，在演員道路上迎來新的轉機。