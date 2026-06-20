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申敏兒與金宇彬愛情長跑10年後步入婚姻，一直是南韓演藝圈代表性的模範夫妻，近日她為了宣傳電影《瞳孔》登上李泳知YouTube節目《雖然沒準備什麼菜》，首度分享自己的婚姻觀，坦言比起急著結婚，更重要的是先學會看清一個人，「其實不是對的人，自己會知道。」所以鼓勵大家可以晚點再結婚。申敏兒為了宣傳電影《瞳孔》登上李泳知YouTube節目《雖然沒準備什麼菜》，節目中，李泳知好奇問她：「到底是在什麼瞬間，才會確信『就是這個人，我想跟他結婚』呢？」申敏兒直率回答：「我個人認為，結婚越晚越好。」不過她也強調，這是希望每個人在戀愛的同時，也能有足夠的時間認識自己，「不是要大家多談幾次戀愛，而是在戀愛過程中，了解自己是什麼樣的人、在不同關係裡會有什麼反應，這個過程很重要」。談到判斷交往對象的標準，申敏兒認為很多人其實早就察覺對方不適合，卻因為喜歡而選擇忽視那些警訊，「其實自己心裡都知道。」她也以朋友關係為例表示，有些人相處起來很有趣，但不一定能讓人感到自在，因此不要把「有趣」和「健康的關係」混為一談。她進一步指出，身體反應往往比想像中更誠實，「如果每次見完一個人後都覺得身體不舒服，或是特別疲憊，那可能代表你在這段關係裡太過勉強自己了。」相較之下，能帶來安心感與穩定感的人，或許才是真正重要、值得長久相伴的人。當李泳知開玩笑說，希望未來老公額頭直接寫著「我是妳老公」時，申敏兒忍不住笑回：「其實不是那個人，自己早就知道了。」一句話道盡她歷經10年公開戀愛後得到的感情體悟。申敏兒與金宇彬2014年因為拍廣告結緣偷偷交往，直到2015年才公開認愛，期間共同走過金宇彬的抗癌歲月，2人交往10年最終於去年（2025）12月步入婚姻升格夫妻。