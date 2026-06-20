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▲小賴（右1）被問到見到亞蘭姐是否覺得尷尬？他回答：「看到她覺得非常親切。」（圖／記者林柏年攝影）

何篤霖與陳亞蘭一起卸下《命運好好玩》主持棒，外傳原因與薪水調降有關，電視台則回應「與兩名主持人協商後無法達成共識」，節目改由小賴（賴晏駒）與命理師湯鎮瑋接任。節目突然換主持人，陳亞蘭今（20）日回到棚內宣傳，面對新任主持人小賴、湯鎮瑋，她幽默撂話：「看你們能撐多久。」陳亞蘭今與王彩樺、莊凱勛回節目宣傳，被問到心情她表示：「很開心，就像回娘家。」先前傳出，陳亞蘭和何篤霖是突然遭撤換，提及突然離開節目，陳亞蘭直言對任何事都不會覺得突然，「《命運好好玩》這個IP已經經營20多年，絕對不能放棄，有這麼好的品牌，接下來轉型，我覺得就是世代的交換，跟著時代的脈動走。」接手主持人的小賴，被問到見到亞蘭姐是否覺得尷尬？他回答：「不會尷尬啊！之前跟亞蘭姐有在網路上合作過，看到她覺得非常親切。」不料卻遭對方吐槽說：「我是不覺得啦！」陳亞蘭更開玩笑說以前都是來賓在等我們，今天換成她要等主持人們，更撂話：「我看你們能撐多久，再過20年18歲的就取代他們。」雖無情吐槽，但陳亞蘭仍對節目、新的主持人給予祝福和肯定，認為他們一定能為節目帶來新的氣象。陳亞蘭也提到以前曾說過湯鎮瑋可以站到主持位，如今他也確實接下主持棒。《命運好好玩》自2002年開播，何篤霖2004年接棒高凌風，成為第二代主持人後，一路搭檔況明潔、郭靜純，陳亞蘭則在2022年加入節目，兩人一起主持至今年，沒想到卻也攜手卸下主持棒，讓觀眾錯愕。節目方則回應，「由於《新聞挖挖哇》收視表現較佳，因此壓縮到《命運好好玩》節目長度，這才連帶影響主持人薪水，主持費將依比例調降為1小時的薪酬。」經過協商後，與陳亞蘭、何篤霖並未達成共識，所以兩人才決定不再續約，節目改版後除了棚拍，還會加入外景拍攝。