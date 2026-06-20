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▲Uber Eats推出「手搖王應援戰」，集結27家手搖飲品牌、969間合作店家祭出指定飲品買一送一等優惠，讓球迷看世界盃也能一邊外送補給。（圖／官方提供）

Uber Eats指定飲品買一送一、玩遊戲領折價券

▲Uber Eats「手搖王應援戰」推出「手搖加油蜂鳴器」小遊戲，民眾在20秒內搖晃手機挑戰高分，遊戲中搖出金色珍珠即有機會解鎖限定加碼優惠。（圖／官方提供）

foodpanda生鮮優惠碼「生鮮一擊棒」最高79折

foodpanda 6月優惠碼

▲foodpanda端午優惠也鎖定生鮮雜貨採買需求，6月1日至6月30日，指定用戶於合作通路訂購滿額，輸入優惠碼「生鮮一擊棒」，最高可享79折優惠。（圖／業者提供）

端午連假點外送前先看！Uber Eats有手搖飲優惠，集結27家手搖飲品牌、近千間合作店家祭出買一送一，還能透過App小遊戲拿85折券；foodpanda看準端午即時採買需求，集結飯店粽、名店粽與生鮮雜貨通路，指定用戶輸入優惠碼可享最高79折。Uber Eats指出，過去大型運動賽事期間，平台手搖飲銷售明顯成長；像是2024年中華隊在世界棒球12強賽奪冠，冠軍賽前後手搖銷量成長近6%，2026年世界棒球經典賽中華隊賽事期間，手搖飲銷售數量也成長近12%，顯示觀賽應援帶動飲料補給需求。端午連假聚會需求升溫，Uber Eats推出「手搖王應援戰」，活動即日起至7月28日止，集結27大人氣手搖飲品牌、969間合作店家，包含龜記、大苑子、大茗本位製茶堂、萬波、麻古茶坊、珍煮丹等，指定飲品享買一送一優惠。除了買一送一優惠，Uber Eats也推出「手搖加油蜂鳴器」遊戲，消費者在活動期間參與遊戲，只要搖晃手機達指定次數門檻，就有機會獲得限定手搖品牌優惠。優惠內容為單筆訂單滿299元享85折，最高折抵50元。foodpanda端午優惠也鎖定生鮮雜貨採買需求，6月1日至6月30日，指定用戶於合作通路訂購滿額，輸入優惠碼「生鮮一擊棒」，最高可享79折優惠。小北百貨滿459元享79折、最高現折120元；屈臣氏滿799元享79折、最高現折180元；康是美滿749元享79折、最高現折160元等。隨著Uber Eats即將調整會員費用，foodpanda則順勢推出會員優惠，即日起至6月25日，pandapro會員下訂美食外送指定餐廳，滿299元輸入優惠碼「美食一擊棒」，可享85折優惠，最高折抵45元，每人限用2次。外帶自取也有多項優惠。6月1日至6月30日，外帶自取指定餐廳享5折起優惠，指定餐廳無低消可享8折。