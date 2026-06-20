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▲奧萬大森林遊樂園區每年的賞楓潮吸引遊客都會到此來朝聖，呼吸大自然的新鮮空氣。（圖／林業署提供）

薰衣草森林推「夏日療癒之森」 能聽樹幹的聲音

▲薰衣草森林推「夏日療癒之森」，7月開始每個週末都有活動，還包含能聽樹幹中水流動的聲音，相當療癒。（圖／薰衣草森林官網）

林業及自然保育署南投分署表示，奧萬大國家森林遊樂區為慶祝開園32周年，推出超值生日慶活動，2026年7月1日至7月5日連續5天，全民入園門票只要10元！而薰衣草森林則是將在7月開始每個週末舉辦「夏日療癒之森 SUMMER HEALING FOREST」，推出森林護照任務、大師級療癒演出及限定體驗等各式活動。奧萬大國家森林遊樂區自民國83年（1994年）7月1日開園，林業及自然保育署南投分署提到，近年受到颱風及豪雨侵襲，奧萬大國家森林遊樂區園區聯外道路、邊坡及部分設施遭受損害，重創園區環境與遊憩機能。面對風災挑戰，南投分署積極投入復建工作，完成道路修復、邊坡穩定、步道整建及設施改善等工程，讓奧萬大逐步恢復往日風采。歷經重建與復原，如今的奧萬大重新展現迷人魅力。因此在這32週年之際，推出優惠，2026年7月1日至7月5日連續5天，全民入園門票只要10元。另外，薰衣草森林則是宣告，今年7月至9月每個週末舉辦「夏日療癒之森 SUMMER HEALING FOREST」，以森林體驗、聲音療癒與自然感官探索為主題，舉行森林護照任務、大師級療癒演出及限定體驗等各式活動。活動期間凡購票入園，即可憑門票兌換森旅護照1本、森林繪馬1個、森林繪本1份。園區今年還推出「森旅護照」限定任務，可讓旅客拿起聽診器，親耳貼近樹幹，聆聽水分在植物體內流動的聲音，這是全台首創的聽覺系景點體驗。還將邀請到阿美族藝術家優席夫（Yosifu），於7月5日14:00在綠意環繞的森林場域中獻聲，帶來「VOYAGE音樂分享會」，購買當日門票200元入園即可參與。