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端午佳節，華人有吃粽子的習俗，但也有不法分子藉機以粽子作為夾帶物品的掩護。中國海關總署端午節（19日）當天，於微信公眾號發文聲稱，在廣州白雲機場口岸，查獲旅客違法攜帶毒品入境，就藏在一堆粽子裡。綜合中媒報導，隸屬廣州海關的白雲機場海關人員，近日在進行航班例行監管作業時，發現1名旅客的行李箱出現機檢圖像異常的狀況，隨即攔下進一步查驗。打開該名旅客的行李箱，裝著大量粽子狀物品，但掰開發現裡面大有文章，藏有用藍色塑膠袋包裹的條狀物品，散發出濃烈的刺鼻氣味。在送由技術機構鑑定後，確認這些粽子裡包的是大麻，重約300公克。中國海關總署提醒，根據《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國禁毒法》規定，鴉片、海洛英、甲基安非他命（冰毒）、嗎啡、大麻、古柯鹼以及其它國家規定管制、能讓人形成癮癖的麻醉藥品和精神藥品，皆禁止走私、販賣、運送、製造，否則不論數量多少，都將追究刑事責任並予以處罰。