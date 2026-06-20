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台北市研考會主委殷瑋近期頻頻為市政槓上民進黨議員，但也遭質疑台北市長蔣萬安是讀稿機，要靠「殷瑋答」，更被民進黨市議員林延鳳爆料，不少藍營議員看不下去。對此，北市議員秦慧珠坦言，殷瑋想要幫市長，但效果反而讓大家覺得市長很弱；不過同黨議員汪志冰則說自己很支持殷瑋，議員黑白顛倒、移花接木，當然要澄清，更說執政黨市議員，當然要捍衛自己本身的團隊。台北市長蔣萬安今日合體國民黨台北市議員參選人們拍攝造勢形象照，他接受媒體聯訪時，被問到民進黨議員林延鳳爆料，殷瑋近期的表現，經常對外扮演發言人角色，傳出有議員看不下去。台北市議員汪志冰聽到問題後，馬上在一旁表示「不會啊！」蔣萬安則回應，議員和市府團隊都是台北隊，都是在自己崗位上扮演好自己的角色，為市民爭取最大福祉，持續推動市民有感的市政建設。汪志冰補充表示，有媒體特別指出，部分藍營議員對於殷瑋在總質詢時的答詢狀況有意見，她要特別澄清，至少她自己是很支持的，且到目前為止，也沒有聽到任何藍營議員對此有微詞，因此在這種狀況下，既然是執政黨的市議員，當然要捍衛執政黨自己本身的團隊，更何況是在沒有做錯的情況下，錯的是議員黑白顛倒、移花接木，當然要澄清，否則就代表默認，這不是一般市民能夠接受的，「我想台北市的市民都非常有智慧，知道怎麼去判斷是非對錯。」