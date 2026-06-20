《GTA 6》宣布6月25日開放預購，全球玩家期待的史詩級大作不僅在遊戲圈引發熱烈討論，影響力也正式滲透到現實職場，美國知名汽車改裝品牌 Burger Motorsports 近日破天荒宣布，為了迎接這場被譽為遊戲界超級盃的年度盛事，公司將在2026年11月19日遊戲上市當天「全體停工一天」。
《GTA 6》還沒上市 員工先宣布集體失聯
根據 Burger Motorsports 在 Instagram 等社群媒體發布的內部公告，管理層在評估員工排班後發現，遊戲發售日當天將面臨嚴重的出勤衝突，許多團隊成員已提早告知主管，他們在《GTA 6》發售當天將處於「無法上工、聯絡不上、人在罪惡城」的狀態。
為此，公司列出包括客戶服務、訂單處理、物流出貨、工程研發、社群媒體以至於整體生產力等多個部門，都將因為這場前所未有的遊戲盛事而有所延誤並暫停運作。
與其偷請病假 不如全公司一起放假
對於這項大膽的停工決定，Burger Motorsports 創辦人給出了相當務實的理，他坦言公司內部本身就有大量《GTA》系列的忠實玩家，與其強迫大家當天來公司上班，不如直接放一天假比較乾脆。他認為若維持正常營運，員工大概也只會整天滑手機看直播、查攻略，甚至偷偷請病假回家玩遊戲。
管理層還幽默地表示，只要員工們完成初步的遊戲地圖探索、順利通關至少一個任務，並從虛擬世界重返現實後，公司的正常商業營運預計就會恢復。由於 Burger Motorsports 主力客群，與熱愛汽車改裝的《GTA》玩家高度重疊，這次將遊戲結合員工福利的操作，無疑也為品牌帶來了極大的正面曝光
《GTA 6》威震業界 同檔新作全面退讓
事實上，《GTA 6》的強大影響力早已讓整個遊戲產業嚴陣以待，業界分析師普遍預期，這款大作的首發將創下遊戲史上最大規模的銷售紀錄，甚至有機會在短時間內突破數10億美元收入，為了避免與這款怪物級作品正面對撞，大量遊戲開發商選擇調整發售檔期，將原本預定在9月或秋季推出的新作陸續延後。
隨著 Burger Motorsports 的停工消息曝光，各大社群論壇的玩家第一時間紛紛留言詢問該公司是否還缺人，甚至笑稱這是2026年最夢幻的員工福利，並建議其他企業跟進，過去遊戲發售影響玩家作息雖然屢見不鮮，但能讓整家公司主動宣布放假的作品卻屈指可數。
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根據 Burger Motorsports 在 Instagram 等社群媒體發布的內部公告，管理層在評估員工排班後發現，遊戲發售日當天將面臨嚴重的出勤衝突，許多團隊成員已提早告知主管，他們在《GTA 6》發售當天將處於「無法上工、聯絡不上、人在罪惡城」的狀態。
為此，公司列出包括客戶服務、訂單處理、物流出貨、工程研發、社群媒體以至於整體生產力等多個部門，都將因為這場前所未有的遊戲盛事而有所延誤並暫停運作。
與其偷請病假 不如全公司一起放假
對於這項大膽的停工決定，Burger Motorsports 創辦人給出了相當務實的理，他坦言公司內部本身就有大量《GTA》系列的忠實玩家，與其強迫大家當天來公司上班，不如直接放一天假比較乾脆。他認為若維持正常營運，員工大概也只會整天滑手機看直播、查攻略，甚至偷偷請病假回家玩遊戲。
管理層還幽默地表示，只要員工們完成初步的遊戲地圖探索、順利通關至少一個任務，並從虛擬世界重返現實後，公司的正常商業營運預計就會恢復。由於 Burger Motorsports 主力客群，與熱愛汽車改裝的《GTA》玩家高度重疊，這次將遊戲結合員工福利的操作，無疑也為品牌帶來了極大的正面曝光
事實上，《GTA 6》的強大影響力早已讓整個遊戲產業嚴陣以待，業界分析師普遍預期，這款大作的首發將創下遊戲史上最大規模的銷售紀錄，甚至有機會在短時間內突破數10億美元收入，為了避免與這款怪物級作品正面對撞，大量遊戲開發商選擇調整發售檔期，將原本預定在9月或秋季推出的新作陸續延後。
隨著 Burger Motorsports 的停工消息曝光，各大社群論壇的玩家第一時間紛紛留言詢問該公司是否還缺人，甚至笑稱這是2026年最夢幻的員工福利，並建議其他企業跟進，過去遊戲發售影響玩家作息雖然屢見不鮮，但能讓整家公司主動宣布放假的作品卻屈指可數。