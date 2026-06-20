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▲川普一句話惹怒盟友！梅洛尼火大開砲：說法完全捏造（圖／路透社／達志影像）

美國總統川普與義大利總理梅洛尼曾是右翼盟友中的「黃金組合」，如今關係卻急轉直下。川普在七國集團（G7）峰會後受訪時，竟爆料指梅洛尼「乞求與他合照」，此言一出讓梅洛尼怒不可遏，19日罕見拍片正面反擊，痛批川普的說法「完全捏造」，義大利外長更隨即宣布取消原定訪美行程，外交風波一發不可收拾。G7峰會期間，梅洛尼與川普的互動畫面一度引發外界關注。事後義大利電視台La7專訪川普，他語出驚人地表示：「她應該很高興我跟她談話了，我本來不用跟她談的」，更直言「她乞求我和她合照，她很想和我合照。我本來不會答應，但我同情她。」這番充滿優越感的發言，迅速在義大利國內掀起軒然大波。面對川普的說法，梅洛尼隨即透過社群平台強硬回擊：「川普的說法是完全捏造。坦白說，我感到震驚。我不明白美國總統為何如此對待他的盟友，而且這也不是第一次了。」她更進一步火力全開，直指川普雙重標準：「令人失望的是，他對西方和美國的敵人，卻沒有表現出同樣的決心，反而對那些敵人的領袖更加寬容。他應該記住一點：我或義大利，也從不乞求。」這句強硬發言隨即在義大利社群瘋傳，被視為對川普最直接的反擊。事態持續升溫，義大利外交部長塔亞尼隨後宣布取消原訂的美國行程，並在社群平台發文表態：「川普總統對梅洛尼總理的嚴重冒犯言論，冒犯了整個義大利。」一句話，等於將這場口角從個人恩怨正式升級為外交事件。川普與梅洛尼同屬右翼陣營，過去私交甚篤，互動親密、立場相近。然而自美伊爆發戰爭以來，兩人關係便急速降溫。梅洛尼此前曾公開批評川普針對教宗的言論「不可接受」；川普則反過來指責梅洛尼不願在對伊戰爭中援助美國，讓他大感「震驚」。如今這場「乞求合照」風波，等於是雙方積怨多時後的總爆發。這場昔日盟友間的口水戰，是否會進一步衝擊美義外交關係，後續發展備受國際關注。