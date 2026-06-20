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台北市近期下午遭豪雨狂炸，多個行政區出現淹水災情，更有網友崩潰發現，大量蟑螂因為排水系統積水竄出水溝，民進黨市議員何孟樺就質疑，市長蔣萬安上任後，側溝清巡次數減少，更痛批前副市長李四川「路平、燈亮、水溝通」根本是吹牛。對此，李四川競辦回擊，何孟樺的數據嚴重誤導大眾之嫌，此外18日下午強降雨超過市區排水系統負荷，這與側溝的清淤量多寡並無直接關聯。李四川競選辦公室發言人郭音蘭指出，臺北市環保局長徐世勳先前在議會答詢時已明確解釋，部分數據落差是因部分水溝受到既有工程影響而未列管。針對議員所拿到的清理數字，臺北市環保局科長陳浩彰也澄清，議員所調閱的資料單純是「進入清理的數字」，但實際上，全市水溝的「巡清次數」非但沒有下降，反而呈現微幅增加。依照109年-111年數據顯示，3年總共巡清96,836條次；而112年-114年的3年總共巡清98,660條次，比起109年-111年增加1.88%。換言之，臺北市環保局巡清次數不減反增，而何孟樺議員搞錯資料，將不相干的內容混為一談，根本是「竹篙套菜刀」。對於18日下午的強降雨造成臺北部分地區積水，郭音蘭表示，根據當時觀測數據，當時最高時雨量高達96毫米，超過台北市雨水下水道設計的保護標準(每小時78.8 mm的雨量)，該日降雨量已遠遠超過市區排水系統的設計負荷，屬於典型的「致災性雨量」，導致積水宣洩不及，這與側溝的清淤量多寡並無直接關聯。郭音蘭強調，極端氣候已是當前城市治理的巨大挑戰，臺北市政府各局處同仁皆秉持專業、戰戰兢兢在第一線防汛。曾任臺北市副市長的李四川，深知第一線同仁的辛勞，付出汗水卻換來政治口水，對此感到無比心疼，郭音蘭痛批，議員甚至用選擇性數據貼標籤，對辛勤維持市容與防汛安全的環保局清潔隊員極不公平，呼籲議員回歸理性監督，停止無謂的政治操作，切勿為了追求個人曝光與聲量，將基層公務員當作政治提款機，打擊同仁士氣。