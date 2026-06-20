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▲火箭去年夏天迎來杜蘭特（Kevin Durant）後，雖補進頂級進攻火力，但球隊整體體質、進攻結構與季後賽競爭力並未出現明顯升級，也讓外界重新討論KD是否適合作為球隊長期核心。（圖／美聯社／達志影像）

▲相較於杜蘭特（Kevin Durant）仍具備交易價值，年輕中鋒申京（Alperen Sengun）被視為火箭未來重要基石，若球隊要重新規劃爭冠藍圖，是否留下申京將成為關鍵抉擇。（圖／美聯社／達志影像）

▲NOWnews特約作家李亦伸。（圖／NOWnews社群中心製圖）

你有多喜歡「KD」Kevin Durant？你會如何評價Kevin Durant？37歲KD上季穿上火箭球衣，場均26分，投籃命中率5成2，三分命中率4成1，進攻技巧、投籃、一對一仍是一線球星表現，如果你問我，「Jalen Brunson和KD誰是更好得分手和關鍵球員」，我還是會選KD。今年總冠軍賽尼克188公分後衛Jalen Brunson證明太多，Brunson可能是比KD更關鍵、更致命、更能改變比賽精英殺手。絕大多球迷和媒體在定義一個球員，往往九成九聚焦在球技、進攻，尤其是個人進攻技藝。這也是為什麼KD的形象和定義，排名始終居高不下，Kyrie Irving也一直被視為聯盟頂端最出色球員之一。勇士時代KD，鋒芒完全壓制Stephen Curry，三年兩座FMVP，KD的進攻和關鍵球宛如勇士一哥，KD打得像蝙蝠俠，Stephen Curry只是羅賓。我的看法和給球員定義全然不同，KD生涯幾乎沒有帶隊能力，也沒有讓隊友變得更好團隊更出色魅力。KD既不是帶隊領袖，更不是一支球隊頂級核心，KD沒有LeBron James那種人格魅力和帶隊能力，他也沒有Stephen Curry那種無與倫比牽制力和凝聚團隊人格特質。KD超凡進攻和得分能力幫助勇士成為更難擊敗球隊，但勇士文化和Stephen Curry才是「成就KD生涯高度和歷史地位」的關鍵支撐。去年夏天加入火箭，KD並沒能帶領火箭體質、團隊、戰力太多提升，火箭上季有KD例行賽52勝，但季後賽第一輪被湖人4：2淘汰，KD對湖人系列賽因傷只打了一場。沒KD上上季戰績52勝，火箭整季少了主控和外線核心Fred VanVleet，陣容和團隊都受到影響。但KD加入火箭，並沒有從體質、團隊、打法上提升火箭，火箭也沒有任何一個隊友因為KD加入變得更好更有作用。KD還是那個很難防守幾近無解KD，NBA頂級得分機器。但火箭還是那支不太擅長進攻的火箭，火箭幾個核心主力在KD加盟後，沒有水土不服，但整體也沒有明顯進化提升，例行賽戰績相同，季後賽團隊攻防還是非常艱澀，中鋒Alperen Sengun、前鋒Tari Eason表現和個人效率甚至招來不少批評。KD不是LeBron James，只要靠傳球、組織、控制比賽節奏就能帶領球隊前進，KD也不是Stephen Curry，有球無球場上都能創造極大牽制力，打無球都能成就隊友，幫助隊友更好。去年夏天火箭跟KD完成兩年9000萬美元提前續約，2027-28球季有球員選項。未來兩年火箭能不能在KD帶領下升空，似乎也不是那麼樂觀。火箭仍期待KD帶來體質上改變，KD進攻得分仍是精英級殺手，但西區形勢每一年都在改變，KD能不能成就火箭所有期待，那跟你喜不喜歡他無關，跟與生俱來領導能力和領袖魅力有關。我如果是火箭總管，我會送走KD，趁他還有賣相和市場價值，我不會交易送走中鋒Alperen Sengun。Alperen Sengun才是火箭未來核心台柱之一。