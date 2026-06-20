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▲2026世界盃，日本主力久保建英，在首戰交手荷蘭時，左膝受傷退場，據日媒報導，久保未現身球隊訓練，第2戰交手突尼西亞的賽事基本上出場無望。（圖／美聯社／達志影像）

2026年美加墨世界盃首輪，日本隊在兩度落後的逆境下以2：2逼平傳統強權荷蘭，成為本屆小組賽最令人驚艷的比賽之一，而替「藍武士」攻進第一顆追平球的中村敬斗，也因此一戰爆紅。現年25歲的中村敬斗外型俊朗、球風鮮明，總是戴著髮帶、低襪上陣，並以邊路一對一突破與內切射門見長；在三笘薰、南野拓實、遠藤航接連因傷缺陣後，這位被稱為「過人狂魔」的法乙蘭斯邊鋒，正從森保一手中的奇兵，逐漸變成日本隊爭取晉級的關鍵王牌。本屆世界盃開打前，日本隊的星光因傷病顯得有些黯淡。主力雙星三笘薰（Kaoru Mitoma）、南野拓實（Takumi Minamino）因傷未能入列，隨後隊長遠藤航（Wataru Endo）也在最後關頭因傷被迫退出國家隊。三位在亞洲區外圍賽立下汗馬功勞的絕對核心同時缺陣，迫使森保一必須在決賽圈「大洗牌」。這項重組讓在外圍賽第三輪僅先發4場的中村敬斗，被推上了舞台中央。有趣的是，中村敬斗是這支日本國家隊中，唯一一位在「次級聯賽（法乙）」效力的球員。這種相對低調的母隊背景，反而讓他成為各國球探報告中的「未知數」，讓對手在賽前難以制定針對性的防守計畫。不過，在對荷蘭繳出驚豔表現後，歐洲各大豪門據傳已紛紛對他展開追逐。除了臨危受命的背景，中村敬斗最吸引球迷目光的，莫過於他那充滿個人色彩的復古球風。在球場上，他總是戴著標誌性的髮帶、將球襪刻意拉低至腳踝處，這種特立獨行的穿著，讓人一度懷疑他是否有好好配戴護腿板。在強調戰術紀律、球員如同精密齒輪的現代足球中，中村敬斗卻像是一個來自舊時代的叛逆天才。他擁有極其強烈的單打獨鬥慾望，熱衷於在邊路與防守球員一對一對決。對手只要在防守時出現一絲重心偏移，他就能利用細微的晃動假動作，瞬間朝反方向加速爆發。雖然他在森保一的「3-4-2-1」體系中被迫頂替三笘薰左翼衛的位置，導致防守意識較為薄弱、屢屢遭到荷蘭隊針對，但他在進攻端帶給對手的恐懼，完全能彌補防守的短板。他最擅長的套路，便是從左路內切後用右腳兜射，首戰對荷蘭的追平球正是硬功夫的完美體現。日本隊的傷病魔咒仍在蔓延。進攻核心久保建英（Takefusa Kubo）在上一場比賽中不幸受傷，美媒與日媒紛紛披露，久保建英確定缺席台灣時間週日與突尼西亞的第二輪關鍵戰，甚至有可能小組賽提前報銷。面對久保建英留下的空位，森保一勢必得再度變陣。雖然教練團更有可能將堂安律推上先發前腰（10號位），並由菅原由勢（Yukinari Sugawara）頂替右翼衛；但中村敬斗絕對是能夠在前場提供「瞬間魔法」的頭號候選人。