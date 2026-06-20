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▲2026年世界盃E組第2輪次6月21日開踢，厄瓜多交手庫拉索。（圖／翻攝自FIFA官網）

2026世界盃6/21庫拉索VS厄瓜多哥基本資訊

📍2026世界盃E組賽程表

排名 球隊 戰績（勝－和－敗） 進球（失球）、淨分 積分 1 德國 1－0－0 7（1）、-6 3 2 象牙海岸 1－0－0 1（0）、+1 3 3 厄瓜多 0－0－1 0（1）、-1 0 4 庫拉索 0－0－1 1（7）、-6 0

📍庫拉索VS厄瓜多戰力分析

📍庫拉索VS厄瓜多傷兵名單與預測先發

▲2026世界盃E組，庫拉索前役以1：7遭德國血洗，第2戰遭遇厄瓜多，必須要提升防守、降低失球。（圖／美聯社／達志影像）

⚽庫拉索預測先發（4-3-3）：

位置 姓名 英文姓名 門將 魯姆 Eloy Room 後衛 弗洛拉納斯 Sherel Floranus 後衛 巴祖爾 Riechedly Bazoe 後衛 奧比斯波 Armando Obispo 中場 科梅嫩西亞 Livano Comenencia 中場 J.巴庫納 Juninho Bacuna 中場 L.巴庫納 Leandro Bacuna 中場 陳達毅 Tahith Chong 中場 李剛仁 Lee Kang-In 前鋒 洛卡迪亞 Juergen Locadia 前鋒 漢森 Sontje Hansen

⚽厄瓜多預測先發（4-2-3-1）：

位置 姓名 英文姓名 門將 加林德斯 Hernan Galindez 後衛 佛朗哥 Alan Franco 後衛 帕喬 Willian Pacho 後衛 奧爾多涅斯 Joel Ordonez 後衛 因卡皮耶 Piero Hincapie 中場 耶博阿 John Yeboah 中場 凱塞多 Moises Caicedo 中場 明達 Alan Minda 中場 安古洛 Nilson Angulo 中場 普拉塔 Gonzalo Plata 前鋒 瓦倫西亞 Enner Valencia

📍庫拉索VS厄瓜多近期戰績

📍2026世界盃庫拉索國家隊球員名單

📍2026世界盃厄瓜多國家隊球員名單

📍2026世界盃E組賽程表

輪次 日期（台灣時間） 時間 對戰組合 比賽球場／城市 第1輪 6月15日（一） 凌晨01：00 德國7：1庫拉索 NRG體育場／休士頓 6月15日（一） 早上07：00 象牙海岸1：0厄瓜多 林肯金融球場／費城 第2輪 6月21日（日） 凌晨04：00 德國vs象牙海岸 BMO球場／多倫多 6月21日（日） 早上08：00 厄瓜多vs庫拉索 箭頭體育場／堪薩斯 第3輪 6月26日（五） 凌晨04：00 庫拉多vs象牙海岸 AT&T體育場／阿靈頓 6月26日（五） 凌晨04：00 厄瓜多vs德國 大都會體育場／紐澤西

📍台灣2026世界盃轉播平台總整理

轉播平台 類型 轉播場次 特色與優勢 適合對象 愛爾達電視 中華電信 MOD / 網路訂閱 104 場全賽事 唯一完整轉播、隨選即看 資深球迷、想看完整 104 場比賽的人 Hami Video 網路串流 App (OTT) 104 場全賽事 行動裝置觀看最方便、跨螢幕收看、通勤族首選 租屋族、通勤族、手機/平板使用者 華視 (CTS) 有線電視 (第四台) 關鍵場次 (如決賽、四強) 零延遲、收視穩定、不需額外支付訂閱費 家庭用戶、只想看總決賽或開幕戰的人 東森 有線電視 部分關鍵場次 免費收視（無線數位訊號）、適合公共空間播放 一般大眾、尋求免費觀賽管道者 FIFA+ 官方行動 App 精華、花絮、重播 官方數據控首選、歷史紀錄查詢、豐富場外花絮 數據控、無法追直

▲2026年FIFA世界盃足球賽台灣收視方式。（圖／愛爾達提供）

2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）6月21日E組第2輪開踢，前役皆吞敗的厄瓜多與庫拉索正面交鋒，雙方都想搶下3分積分。本屆首度參賽的庫拉索，首戰以1：7慘遭德國血洗，目前無傷兵困擾；前役遭到象牙海岸絕殺的厄瓜多，同樣無傷兵疑慮，能以健康陣容應戰。：庫拉索 vs 厄瓜多（世界盃E組小組賽）：2026年6月21日上午8點（台灣時間）：箭頭體育場（堪薩斯市）：馬寧（Ma Ning，中國）在首戰慘敗給德國之後，經驗豐富的老教頭艾德沃卡特（Dick Advocaat）特地給了球隊額外一天的恢復期，以最大化球員們的體能狀態。這支加勒比海島國極度仰賴陣中最具經驗的球星們，期盼能對厄瓜多發動爆冷奇襲。中場球員科梅內西亞（Livano Comenencia）在首戰為國家隊射入歷史上首顆世界盃進球後，預計將繼續穩坐先發。前場的創造力重任則將重重落在陳達毅（Tahith Chong）與巴庫納（Juninho Bacuna）的肩膀上，期盼靠他們解鎖對手防線。最前線部分，前鋒洛卡迪亞（Jurgen Locadia）將與漢森（Sontje Hansen）搭檔衝鋒。艾德沃卡特將尋求利用球員們的速度優勢發動快速反擊，同時保持紀律嚴明的防守陣型以承受對手的排山倒海攻勢。總教練貝卡切斯（Sebastián Beccacece）已證實，在上一場惜敗象牙海岸的硬仗過後，陣中目前沒有任何球員面臨傷兵或禁賽問題。由於在E組若想保住晉級生機就必須全取3分，預計總教練將採取極具侵略性的純進攻戰術。精神領袖瓦倫西亞（Enner Valencia）將再度領銜最前線擔任主戰中鋒，帶領球隊撕裂對手防線。而在他身後，球風強悍靈活的翼鋒群普拉塔（Gonzalo Plata）、明達（Alan Minda）與耶博阿（John Yeboah）將在突前位置提供強大的火力支援。在更深層的戰術落位中，凱塞多（Moisés Caicedo）將坐鎮中場中路核心，負責掌控比賽節奏。同時，防線鐵衛帕喬（Willian Pacho）則負責坐鎮指揮後防。這套全員皆可調度的黃金陣容，讓厄瓜多擁有爭奪關鍵3分積分所需的身體對抗優勢與戰術彈性。紅牌禁賽：無傷兵疑慮：在這場歷史性的對決前傳出好消息，全隊目前健康狀況良好，毫無傷兵隱憂。紅牌禁賽：無傷勢疑慮：厄瓜多即將帶著完全健康的滿血陣容迎接這場關鍵對決。：世界盃初登場的庫拉索，在進入正賽前的備戰成績好壞參半。他們曾以4：0大勝鄰國阿魯巴，這為球隊建立了不少信心，也平衡了先前以1：4不敵蘇格蘭的陰霾。然而，他們在世界盃歷史上的首場正賽隨即迎來殘酷的現實震撼彈，在第1輪遭到了冷酷無情的德國以7：1血洗。：厄瓜多在進入世界盃前，熱身賽戰績極其亮眼。他們接連擊敗了瓜地馬拉與沙烏地阿拉伯，更與歐洲強權荷蘭、非洲冠軍摩洛哥頑強踢平。然而，厄瓜多卻在E組開幕戰中遭遇沉重打擊，在第90分鐘被攻入痛徹心扉的絕殺球，最終以0：1 抱憾吞敗，長期保持的不敗紀錄也隨之破滅。▪️門將：魯姆（Eloy Room）、博達克（Tyrick Bodak）、多恩布施（Trevor Doornbusch）▪️後衛：桑博（Shurandy Sambo）、加里（Jurien Gaari）、范艾伊馬（Roshon Van Eijma）、弗洛拉納斯（Sherel Floranus）、奧比斯波（Armando Obispo）、布雷內特（Joshua Brenet）、巴祖爾（Riechedly Bazoe）、馮維爾（Deveron Fonville）▪️中場：巴庫納（Juninho Bacuna）、科梅嫩西亞（Livano Comenencia）、巴庫納（Leandro Bacuna）、馬爾沙（Arjany Martha）、陳達毅（Tahith Chong）、費利達（Kevin Felida）▪️前鋒：洛卡迪亞（Juergen Locadia）、安東尼斯（Jeremy Antonisse）、漢森（Sontje Hansen）、諾斯林（Tyrese Noslin）、戈雷（Kenji Gorre）、馬爾加里塔（Jearl Margaritha）、庫瓦斯（Brandley Kuwas）、卡斯塔內爾（Gervane Kastaneer）▪️門將：加林德斯（Hernan Galindez）、拉米雷斯（Moises Ramirez）、瓦列（Gonzalo Valle）▪️後衛：帕喬（Willian Pacho）、因卡皮耶（Piero Hincapie）、奧爾多涅斯（Joel Ordonez）、托雷斯（Felix Torres）、埃斯圖皮尼安（Pervis Estupinan）、梅迪納（Yaimar Medina）、普雷西亞多（Angelo Preciado）、波羅佐（Jackson Porozo）▪️中場：明達（Alan Minda）、凱塞多（Moises Caicedo）、阿爾西瓦爾（Jordy Alcívar）、卡斯蒂略（Denil Castillo）、耶博阿（John Yeboah）、佛朗哥（Alan Franco）、維特（Pedro Vite） 、帕埃斯（Kendry Paez）、安古洛（Nilson Angulo）、普拉塔（Gonzalo Plata）▪️前鋒：羅德里格斯（Kevin Rodríguez）、A.瓦倫西亞（Anthony Valencia）、E.瓦倫西亞（Enner Valencia）、凱塞多（Jordy Caicedo）、阿雷瓦洛（Jeremy Arevalo）