2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）6月21日E組第2輪開踢，前役皆吞敗的厄瓜多與庫拉索正面交鋒，雙方都想搶下3分積分。本屆首度參賽的庫拉索，首戰以1：7慘遭德國血洗，目前無傷兵困擾；前役遭到象牙海岸絕殺的厄瓜多，同樣無傷兵疑慮，能以健康陣容應戰。《NOWNEWS》以下為讀者整理這場E組庫拉索VS厄瓜多的戰力分析、預測先發名單及轉播資訊「懶人包」。
🟡本文重點摘要
📍2026世界盃6/21 庫拉索VS厄瓜多基本資訊
📍2026世界盃Ｅ組賽程表
📍庫拉索VS厄瓜多戰力戰力分析
📍庫拉索VS厄瓜多預計先發名單與傷兵名單
📍庫拉索VS厄瓜多近期戰績
📍2026世界盃庫拉索國家隊球員名單
📍2026世界盃厄瓜多國家隊球員名單
📍2026世界盃E組賽程表
📍台灣2026世界盃轉播平台總整理
2026世界盃6/21庫拉索VS厄瓜多哥基本資訊
📍比賽對戰：庫拉索 vs 厄瓜多（世界盃E組小組賽）
📍比賽時間：2026年6月21日上午8點（台灣時間）
📍比賽地點：箭頭體育場（堪薩斯市）
📍主裁判：馬寧（Ma Ning，中國）
📍2026世界盃E組賽程表
📍庫拉索VS厄瓜多戰力分析
庫拉索：在首戰慘敗給德國之後，經驗豐富的老教頭艾德沃卡特（Dick Advocaat）特地給了球隊額外一天的恢復期，以最大化球員們的體能狀態。這支加勒比海島國極度仰賴陣中最具經驗的球星們，期盼能對厄瓜多發動爆冷奇襲。
中場球員科梅內西亞（Livano Comenencia）在首戰為國家隊射入歷史上首顆世界盃進球後，預計將繼續穩坐先發。前場的創造力重任則將重重落在陳達毅（Tahith Chong）與巴庫納（Juninho Bacuna）的肩膀上，期盼靠他們解鎖對手防線。
最前線部分，前鋒洛卡迪亞（Jurgen Locadia）將與漢森（Sontje Hansen）搭檔衝鋒。艾德沃卡特將尋求利用球員們的速度優勢發動快速反擊，同時保持紀律嚴明的防守陣型以承受對手的排山倒海攻勢。
厄瓜多：總教練貝卡切斯（Sebastián Beccacece）已證實，在上一場惜敗象牙海岸的硬仗過後，陣中目前沒有任何球員面臨傷兵或禁賽問題。由於在E組若想保住晉級生機就必須全取3分，預計總教練將採取極具侵略性的純進攻戰術。
精神領袖瓦倫西亞（Enner Valencia）將再度領銜最前線擔任主戰中鋒，帶領球隊撕裂對手防線。而在他身後，球風強悍靈活的翼鋒群普拉塔（Gonzalo Plata）、明達（Alan Minda）與耶博阿（John Yeboah）將在突前位置提供強大的火力支援。
在更深層的戰術落位中，凱塞多（Moisés Caicedo）將坐鎮中場中路核心，負責掌控比賽節奏。同時，防線鐵衛帕喬（Willian Pacho）則負責坐鎮指揮後防。這套全員皆可調度的黃金陣容，讓厄瓜多擁有爭奪關鍵3分積分所需的身體對抗優勢與戰術彈性。
📍庫拉索VS厄瓜多傷兵名單與預測先發
庫拉索傷兵名單：
紅牌禁賽：無
傷兵疑慮：在這場歷史性的對決前傳出好消息，全隊目前健康狀況良好，毫無傷兵隱憂。
厄瓜多兵名單：
紅牌禁賽：無
傷勢疑慮：厄瓜多即將帶著完全健康的滿血陣容迎接這場關鍵對決。
預測先發陣容
⚽庫拉索預測先發（4-3-3）：
⚽厄瓜多預測先發（4-2-3-1）：
📍庫拉索VS厄瓜多近期戰績
庫拉索：世界盃初登場的庫拉索，在進入正賽前的備戰成績好壞參半。他們曾以4：0大勝鄰國阿魯巴，這為球隊建立了不少信心，也平衡了先前以1：4不敵蘇格蘭的陰霾。然而，他們在世界盃歷史上的首場正賽隨即迎來殘酷的現實震撼彈，在第1輪遭到了冷酷無情的德國以7：1血洗。
厄瓜多：厄瓜多在進入世界盃前，熱身賽戰績極其亮眼。他們接連擊敗了瓜地馬拉與沙烏地阿拉伯，更與歐洲強權荷蘭、非洲冠軍摩洛哥頑強踢平。然而，厄瓜多卻在E組開幕戰中遭遇沉重打擊，在第90分鐘被攻入痛徹心扉的絕殺球，最終以0：1 抱憾吞敗，長期保持的不敗紀錄也隨之破滅。
📍2026世界盃庫拉索國家隊球員名單
▪️門將：魯姆（Eloy Room）、博達克（Tyrick Bodak）、多恩布施（Trevor Doornbusch）
▪️後衛：桑博（Shurandy Sambo）、加里（Jurien Gaari）、范艾伊馬（Roshon Van Eijma）、弗洛拉納斯（Sherel Floranus）、奧比斯波（Armando Obispo）、布雷內特（Joshua Brenet）、巴祖爾（Riechedly Bazoe）、馮維爾（Deveron Fonville）
▪️中場：巴庫納（Juninho Bacuna）、科梅嫩西亞（Livano Comenencia）、巴庫納（Leandro Bacuna）、馬爾沙（Arjany Martha）、陳達毅（Tahith Chong）、費利達（Kevin Felida）
▪️前鋒：洛卡迪亞（Juergen Locadia）、安東尼斯（Jeremy Antonisse）、漢森（Sontje Hansen）、諾斯林（Tyrese Noslin）、戈雷（Kenji Gorre）、馬爾加里塔（Jearl Margaritha）、庫瓦斯（Brandley Kuwas）、卡斯塔內爾（Gervane Kastaneer）
📍2026世界盃厄瓜多國家隊球員名單
▪️門將：加林德斯（Hernan Galindez）、拉米雷斯（Moises Ramirez）、瓦列（Gonzalo Valle）
▪️後衛：帕喬（Willian Pacho）、因卡皮耶（Piero Hincapie）、奧爾多涅斯（Joel Ordonez）、托雷斯（Felix Torres）、埃斯圖皮尼安（Pervis Estupinan）、梅迪納（Yaimar Medina）、普雷西亞多（Angelo Preciado）、波羅佐（Jackson Porozo）
▪️中場：明達（Alan Minda）、凱塞多（Moises Caicedo）、阿爾西瓦爾（Jordy Alcívar）、卡斯蒂略（Denil Castillo）、耶博阿（John Yeboah）、佛朗哥（Alan Franco）、維特（Pedro Vite） 、帕埃斯（Kendry Paez）、安古洛（Nilson Angulo）、普拉塔（Gonzalo Plata）
▪️前鋒：羅德里格斯（Kevin Rodríguez）、A.瓦倫西亞（Anthony Valencia）、E.瓦倫西亞（Enner Valencia）、凱塞多（Jordy Caicedo）、阿雷瓦洛（Jeremy Arevalo）
📍2026世界盃E組賽程表
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📍2026世界盃6/21 庫拉索VS厄瓜多基本資訊
📍2026世界盃Ｅ組賽程表
📍庫拉索VS厄瓜多戰力戰力分析
📍庫拉索VS厄瓜多預計先發名單與傷兵名單
📍庫拉索VS厄瓜多近期戰績
📍2026世界盃庫拉索國家隊球員名單
📍2026世界盃厄瓜多國家隊球員名單
📍2026世界盃E組賽程表
📍台灣2026世界盃轉播平台總整理
📍比賽對戰：庫拉索 vs 厄瓜多（世界盃E組小組賽）
📍比賽時間：2026年6月21日上午8點（台灣時間）
📍比賽地點：箭頭體育場（堪薩斯市）
📍主裁判：馬寧（Ma Ning，中國）
|排名
|球隊
|戰績（勝－和－敗）
|進球（失球）、淨分
|積分
|1
|德國
|1－0－0
|7（1）、-6
|3
|2
|象牙海岸
|1－0－0
|1（0）、+1
|3
|3
|厄瓜多
|0－0－1
|0（1）、-1
|0
|4
|庫拉索
|0－0－1
|1（7）、-6
|0
庫拉索：在首戰慘敗給德國之後，經驗豐富的老教頭艾德沃卡特（Dick Advocaat）特地給了球隊額外一天的恢復期，以最大化球員們的體能狀態。這支加勒比海島國極度仰賴陣中最具經驗的球星們，期盼能對厄瓜多發動爆冷奇襲。
中場球員科梅內西亞（Livano Comenencia）在首戰為國家隊射入歷史上首顆世界盃進球後，預計將繼續穩坐先發。前場的創造力重任則將重重落在陳達毅（Tahith Chong）與巴庫納（Juninho Bacuna）的肩膀上，期盼靠他們解鎖對手防線。
最前線部分，前鋒洛卡迪亞（Jurgen Locadia）將與漢森（Sontje Hansen）搭檔衝鋒。艾德沃卡特將尋求利用球員們的速度優勢發動快速反擊，同時保持紀律嚴明的防守陣型以承受對手的排山倒海攻勢。
厄瓜多：總教練貝卡切斯（Sebastián Beccacece）已證實，在上一場惜敗象牙海岸的硬仗過後，陣中目前沒有任何球員面臨傷兵或禁賽問題。由於在E組若想保住晉級生機就必須全取3分，預計總教練將採取極具侵略性的純進攻戰術。
精神領袖瓦倫西亞（Enner Valencia）將再度領銜最前線擔任主戰中鋒，帶領球隊撕裂對手防線。而在他身後，球風強悍靈活的翼鋒群普拉塔（Gonzalo Plata）、明達（Alan Minda）與耶博阿（John Yeboah）將在突前位置提供強大的火力支援。
在更深層的戰術落位中，凱塞多（Moisés Caicedo）將坐鎮中場中路核心，負責掌控比賽節奏。同時，防線鐵衛帕喬（Willian Pacho）則負責坐鎮指揮後防。這套全員皆可調度的黃金陣容，讓厄瓜多擁有爭奪關鍵3分積分所需的身體對抗優勢與戰術彈性。
📍庫拉索VS厄瓜多傷兵名單與預測先發
庫拉索傷兵名單：
紅牌禁賽：無
傷兵疑慮：在這場歷史性的對決前傳出好消息，全隊目前健康狀況良好，毫無傷兵隱憂。
厄瓜多兵名單：
紅牌禁賽：無
傷勢疑慮：厄瓜多即將帶著完全健康的滿血陣容迎接這場關鍵對決。
⚽庫拉索預測先發（4-3-3）：
|位置
|姓名
|英文姓名
|門將
|魯姆
|Eloy Room
|後衛
|弗洛拉納斯
|Sherel Floranus
|後衛
|巴祖爾
|Riechedly Bazoe
|後衛
|奧比斯波
|Armando Obispo
|中場
|科梅嫩西亞
|Livano Comenencia
|中場
|J.巴庫納
|Juninho Bacuna
|中場
|L.巴庫納
|Leandro Bacuna
|中場
|陳達毅
|Tahith Chong
|中場
|李剛仁
|Lee Kang-In
|前鋒
|洛卡迪亞
|Juergen Locadia
|前鋒
|漢森
|Sontje Hansen
|位置
|姓名
|英文姓名
|門將
|加林德斯
|Hernan Galindez
|後衛
|佛朗哥
|Alan Franco
|後衛
|帕喬
|Willian Pacho
|後衛
|奧爾多涅斯
|Joel Ordonez
|後衛
|因卡皮耶
|Piero Hincapie
|中場
|耶博阿
|John Yeboah
|中場
|凱塞多
|Moises Caicedo
|中場
|明達
|Alan Minda
|中場
|安古洛
|Nilson Angulo
|中場
|普拉塔
|Gonzalo Plata
|前鋒
|瓦倫西亞
|Enner Valencia
庫拉索：世界盃初登場的庫拉索，在進入正賽前的備戰成績好壞參半。他們曾以4：0大勝鄰國阿魯巴，這為球隊建立了不少信心，也平衡了先前以1：4不敵蘇格蘭的陰霾。然而，他們在世界盃歷史上的首場正賽隨即迎來殘酷的現實震撼彈，在第1輪遭到了冷酷無情的德國以7：1血洗。
厄瓜多：厄瓜多在進入世界盃前，熱身賽戰績極其亮眼。他們接連擊敗了瓜地馬拉與沙烏地阿拉伯，更與歐洲強權荷蘭、非洲冠軍摩洛哥頑強踢平。然而，厄瓜多卻在E組開幕戰中遭遇沉重打擊，在第90分鐘被攻入痛徹心扉的絕殺球，最終以0：1 抱憾吞敗，長期保持的不敗紀錄也隨之破滅。
📍2026世界盃庫拉索國家隊球員名單
▪️門將：魯姆（Eloy Room）、博達克（Tyrick Bodak）、多恩布施（Trevor Doornbusch）
▪️後衛：桑博（Shurandy Sambo）、加里（Jurien Gaari）、范艾伊馬（Roshon Van Eijma）、弗洛拉納斯（Sherel Floranus）、奧比斯波（Armando Obispo）、布雷內特（Joshua Brenet）、巴祖爾（Riechedly Bazoe）、馮維爾（Deveron Fonville）
▪️中場：巴庫納（Juninho Bacuna）、科梅嫩西亞（Livano Comenencia）、巴庫納（Leandro Bacuna）、馬爾沙（Arjany Martha）、陳達毅（Tahith Chong）、費利達（Kevin Felida）
▪️前鋒：洛卡迪亞（Juergen Locadia）、安東尼斯（Jeremy Antonisse）、漢森（Sontje Hansen）、諾斯林（Tyrese Noslin）、戈雷（Kenji Gorre）、馬爾加里塔（Jearl Margaritha）、庫瓦斯（Brandley Kuwas）、卡斯塔內爾（Gervane Kastaneer）
📍2026世界盃厄瓜多國家隊球員名單
▪️門將：加林德斯（Hernan Galindez）、拉米雷斯（Moises Ramirez）、瓦列（Gonzalo Valle）
▪️後衛：帕喬（Willian Pacho）、因卡皮耶（Piero Hincapie）、奧爾多涅斯（Joel Ordonez）、托雷斯（Felix Torres）、埃斯圖皮尼安（Pervis Estupinan）、梅迪納（Yaimar Medina）、普雷西亞多（Angelo Preciado）、波羅佐（Jackson Porozo）
▪️中場：明達（Alan Minda）、凱塞多（Moises Caicedo）、阿爾西瓦爾（Jordy Alcívar）、卡斯蒂略（Denil Castillo）、耶博阿（John Yeboah）、佛朗哥（Alan Franco）、維特（Pedro Vite） 、帕埃斯（Kendry Paez）、安古洛（Nilson Angulo）、普拉塔（Gonzalo Plata）
▪️前鋒：羅德里格斯（Kevin Rodríguez）、A.瓦倫西亞（Anthony Valencia）、E.瓦倫西亞（Enner Valencia）、凱塞多（Jordy Caicedo）、阿雷瓦洛（Jeremy Arevalo）
📍2026世界盃E組賽程表
|輪次
|日期（台灣時間）
|時間
|對戰組合
|比賽球場／城市
|第1輪
|6月15日（一）
|凌晨01：00
|德國7：1庫拉索
|NRG體育場／休士頓
|6月15日（一）
|早上07：00
|象牙海岸1：0厄瓜多
|林肯金融球場／費城
|第2輪
|6月21日（日）
|凌晨04：00
|德國vs象牙海岸
|BMO球場／多倫多
|6月21日（日）
|早上08：00
|厄瓜多vs庫拉索
|箭頭體育場／堪薩斯
|第3輪
|6月26日（五）
|凌晨04：00
|庫拉多vs象牙海岸
|AT&T體育場／阿靈頓
|6月26日（五）
|凌晨04：00
|厄瓜多vs德國
|大都會體育場／紐澤西
|轉播平台
|類型
|轉播場次
|特色與優勢
|適合對象
|愛爾達電視
|中華電信 MOD / 網路訂閱
|104 場全賽事
|唯一完整轉播、隨選即看
|資深球迷、想看完整 104 場比賽的人
|Hami Video
|網路串流 App (OTT)
|104 場全賽事
|行動裝置觀看最方便、跨螢幕收看、通勤族首選
|租屋族、通勤族、手機/平板使用者
|華視 (CTS)
|有線電視 (第四台)
|關鍵場次 (如決賽、四強)
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|家庭用戶、只想看總決賽或開幕戰的人
|東森
|有線電視
|部分關鍵場次
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