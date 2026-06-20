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▲與亞馬爾同屬巴薩與西班牙國家隊的防線大將庫巴西（Pau Cubarsi，圖）在賽前記者會上表示，球隊擁有傲人的陣容深度，並直言對陣沙烏地阿拉伯的比賽將是一場「非贏不可的決賽」。（圖／路透／達志影像）

▲無敵艦隊主帥德拉富恩特（Luis de la Fuente）無奈坦言，亞馬爾的上場時間受限影響了球隊火力，次輪他們面臨極大的搶分壓力。（圖／美聯社／達志影像）

2026年美加墨世界盃小組賽爆出冷門，「無敵艦隊」西班牙首戰面對世界盃新軍維德角，全場狂轟27腳卻始終無法破門，最終只能以0：0握手言和，也讓次輪對上沙烏地阿拉伯的比賽提前成為關鍵戰。所幸剛從腿後肌傷勢中復出的天才新星亞馬爾（Lamine Yamal）已經霸氣宣告自己「準備好了」，雖然他坦言目前還不是踢滿90分鐘的最佳時機，但只要總教練德拉富恩特（Luis de la Fuente）需要，他願意踢滿主帥安排的每一分鐘，替急需進攻火力的西班牙注入最重要的變數。在接受西班牙電視台的專訪時，這位年僅18歲的足壇超新星展現了極高的成熟度與求戰慾望。「我現在感覺非常好，最重要的是我感到非常興奮，畢竟我已經離開球場一段時間了。」亞馬爾說道：「我非常期待週一的比賽。我的身體狀態很好，已經準備好迎接總教練的任何安排。我知道這不代表我一定能先發，但我已經準備就緒了。」不過，面對外界期盼他能踢滿90分鐘來拯救西班牙貧弱的鋒線，亞馬爾給出了理性的評估：「現在還太早了，（踢滿90分鐘）是不必要的。我還在一個適應的過程中，現在確實不是踢滿全場的最佳時機，但我會踢滿總教練希望我踢的所有時間。」回顧西班牙首戰對陣維德角的比賽，無敵艦隊在數據上佔盡絕對優勢。全場狂轟27次射門，預期進球值（xG）高達2.29，卻屢屢遭到在該役一戰成名的維德角門將沃齊尼亞（Vozinha）的7次「神級撲救」化解，最終無奈吞下和局。西班牙主帥德拉富恩特（Luis de la Fuente）在賽後無奈承認，球隊的進攻受到了「亞馬爾只能上場約30分鐘」的嚴重限制。他直言：「當亞馬爾一上場，他就立刻改變了維德角的防守與比賽節奏。那是我們醫療團隊評估他能踢的極限時間。但我相信，下一場比賽球隊一定會做得更好。」面對對陣沙烏地阿拉伯的「必勝戰」，與亞馬爾同屬巴薩與西班牙國家隊的隊友庫巴西（Pau Cubarsi）則出面穩定軍心。他強調，即便亞馬爾無法先發，西班牙的板凳深度依舊傲人：「我們擁有一支不可思議的夢幻陣容，所有球員都能在最高層級發揮作用。我們都知道亞馬爾有多強，如果他能上場，絕對是一大助力；但如果他不在，其他挺身而出的隊友一樣能做得很好，甚至更好。」庫巴西最後也向全隊喊話，定調了這場對決的重要性：「我們必須像過去幾年一樣向前邁進。現在我們必須毫無保留地全力以赴，因為這場比賽對我們來說『就像是一場決賽』。全隊都知道這場勝利的重要性，我們會拚盡全力拿下勝利。」