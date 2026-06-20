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可惜這位金恩並不是什麼歷史學家

美國總統川普（Donald Trump）近日在社群媒體轉發了一篇短文，文章作者將川普與成吉思汗、拿破崙、希特勒、毛澤東、史達林等歷史人物並列，並稱川普比那些人的影響力更大。川普龍心大悅，評論說這「聽起來很讚」（Sounds good to me）。根據《衛報》報導，川普美國時間週五在他個人Truth Social發文說「總統歷史學家戴夫．金恩，聽起來很讚」，接著轉發了這位金恩的文章，文章中寫到，「歷史上，強權人物的特徵往往是殘酷的征服，以及他們在受其影響的人民中所灌輸的恐懼。人們腦海中通常會想到的名字包括亞歷山大大帝、凱撒大帝、成吉思汗、阿提拉、帖木兒、拿破崙，以及近代的希特勒、毛澤東和史達林」。金恩更進一步表示，「上述所有人和川普總統相比，有個巨大的相異之處，就是他們都缺乏全球影響力」。雖然川普覺得這樣的對比聽起來很讚，還稱金恩為「總統歷史學家」，但事實上，這位金恩並非什麼學者，而是一位出生於蘇格蘭、現居南非的商人，金恩與川普應該是在一場為高爾夫球手普萊爾（Gary Player）舉辦的活動上首次見面。這不是川普第一次引用金恩的文章，今年3月川普接受《紐約時報》採訪時，川普就曾出示這篇文章給記者看，並說這是他從一名「歷史學家」那裡收到的，川普對記者解釋為何這些赫赫有名的歷史人物的權勢都比不上他這位美國總統，川普還開玩笑說「誰會透過恐懼來維持權力？對吧？」《衛報》報導指出，川普似乎一直相當樂於被比作獨裁者，這與他多年來對俄羅斯總統普丁和北韓領導人金正恩等強人獨裁者的欽佩之情一脈相承。