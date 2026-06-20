嘉義縣府宣告，「2026東石海之夏」預計將於7月18日連2週末登場，而本週末嘉義東石鄉先迎來第40週年的「嘉義縣端午龍舟競賽」，今（20）日晚間8點，更將有長達480秒的海上高空煙火秀將點亮東石夜空，現場更結合重量級台語歌手輪番飆唱，據傳現場已經陸續有人潮湧進。
嘉義縣東石鄉長林俊雄表示，東石鄉漁人碼頭在端午連假除了有龍舟競賽，周邊也將規劃一系列適合全家大小的活動，包含精采的舞台表演節目、各式在地美食攤位，以及專為小朋友打造的親子遊樂區。
今晚8點開始 8分鐘海上煙火秀登場
最受到矚目的就是今（20）日晚間的「海上高空煙火秀」在嘉義縣政府、雲嘉南濱海國家風景區管理處及在地宮廟（港口宮、先天宮）的共同鼎力支持下，今年8點將施放長達480秒（8分鐘）的高空煙火。絢麗的火花將在海面上綻放，將可看到倒映在水面上的絕美畫面。嘉義縣東石鄉更提到，今（20）日下午起邀請了「豬肉王子」蔡小虎等多位知名藝人與歌手接力登台演出。
煙火秀最佳觀賞點 4處先曝光
根據每年「東石海之夏」之經驗，觀賞煙火的最佳位置有4處，包括舞風草坪、常鱻廊道及觀海三路及大船入港景觀台。
🟡嘉義東石鄉漁人碼頭交通資訊：
📍自行開車：
國道1號→嘉義系統交流道下→台82線→彩霞大道。
國道3號→水上系統交流道下→台82線→彩霞大道。
📍搭高鐵、台鐵：
於嘉義站下車→轉搭嘉義客運7211至朴子轉運站→轉搭嘉義客運7233A（假日行駛）至東石漁人碼頭站下。
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最受到矚目的就是今（20）日晚間的「海上高空煙火秀」在嘉義縣政府、雲嘉南濱海國家風景區管理處及在地宮廟（港口宮、先天宮）的共同鼎力支持下，今年8點將施放長達480秒（8分鐘）的高空煙火。絢麗的火花將在海面上綻放，將可看到倒映在水面上的絕美畫面。嘉義縣東石鄉更提到，今（20）日下午起邀請了「豬肉王子」蔡小虎等多位知名藝人與歌手接力登台演出。
煙火秀最佳觀賞點 4處先曝光
根據每年「東石海之夏」之經驗，觀賞煙火的最佳位置有4處，包括舞風草坪、常鱻廊道及觀海三路及大船入港景觀台。
🟡嘉義東石鄉漁人碼頭交通資訊：
📍自行開車：
國道1號→嘉義系統交流道下→台82線→彩霞大道。
國道3號→水上系統交流道下→台82線→彩霞大道。
📍搭高鐵、台鐵：
於嘉義站下車→轉搭嘉義客運7211至朴子轉運站→轉搭嘉義客運7233A（假日行駛）至東石漁人碼頭站下。