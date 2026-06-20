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破除毒蛇迷思！頭型呈「橢圓形」不代表無毒

▲一般雨傘節為黑白相間花紋。（圖／新北動保處）

新北遇蛇案3區通報量最高！牢記三不五要原則

▲動保處表示，端午連假將近，時值蛇類活動旺季，民眾時常外出郊遊，務必隨時注意並落實「三不五要」的防蛇守則。（圖／Gemini生成）

端午節除了吃粽子、划龍舟之外，還有傳說故事《白蛇傳》也是在此時發生，講述許仙與白娘子（白素貞）的愛情故事，在端午節飲下雄黃酒而現出原形，而這個故事的寓意，也代表夏季初期蛇類頻出的現象。新北動保處近期就接獲通報，土城有一條雨傘節出沒，隨即派員前往，現場才發現竟然是極少見的「白化雨傘節」。經簡單檢查後，發現該蛇外觀無明顯傷痕、健康狀況良好，隨即擇適當地點將其野放。北市政府動物保護防疫處日前接獲通報，於土城區有一條雨傘節出沒，動保處隨即派員前往，現場確認為少見的「白化雨傘節」，宛如《白蛇傳》中的白娘子，經過簡單檢查後發現該蛇外觀無明顯傷痕、健康狀況良好，隨即擇適當地點將蛇野放。動保處補充，蛇類白化主要源自於基因突變，缺乏黑色素細胞所致。由於白化個體的體色鮮明，缺乏野外生存所需的保護色，因此在自然界中鮮少見到。動保處也特別破除舊有迷思，許多人認為「可用蛇的頭型判斷是否有毒」，這觀念並不完全正確！雖然像赤尾青竹絲、龜殼花等蝮蛇科的毒蛇，頭型確實是三角形；但像眼鏡蛇、雨傘節等眼鏡蛇科毒蛇，頭型卻是「橢圓形」。因此，遇到蛇類不管頭型為何，都應保持安全距離，避免接觸。根據動保處統計，去年（114 年）共接獲 3,814 件蛇案通報，其中大多集中於 6 至 8 月，這三個月合計共有 1,327 件。新北市最常見的蛇類為龜殼花（816 件），第二名則是紅斑蛇（323 件）、再來是黑眉錦蛇（300 件）；通報量最高行政區則是中和區（457 件），再來是鶯歌區（422 件）與樹林區（422 件）。動保處表示，端午連假將近，時值蛇類活動旺季，民眾時常外出郊遊，務必隨時注意並落實「三不五要」的防蛇守則：不雜草叢生。不堆放雜物。不要有裂隙孔洞（以免蛇類藏匿或入侵家中）。「要」穿著防護： 穿著長袖、長褲及包覆性鞋履，減少皮膚暴露。「要」打草驚蛇： 手持長棍，掃墓或必須經過草叢時，可先撥動草叢。「要」保持距離： 遇蛇時應冷靜繞道，不驚擾、不挑釁。「要」避開時段： 避開蛇類活動頻繁的夜間及清晨時段。「要」記下特徵： 萬一不幸遭蛇咬，請記下蛇類特徵提供醫師參考，以利施打正確的抗毒蛇血清。新北市動保處呼籲，若在住家遇到蛇類切勿驚慌，也不要自行捕捉或驅趕，以免發生危險。若需動物救援或捉蛇協助，請即刻通報動保處 24 小時專線（02-29596353）或 1999 市民專線，由專業人員協助處理，保護自己也保護蛇類。