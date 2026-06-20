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▲搭載同理心感知技術的「SHARP AI陪伴機器人Poketomo」，在NVIDIA執行長黃仁勳與鴻海股東會的雙重加持下，成為科技圈最火紅的超萌夥伴。（圖／翻攝畫面）

▲為讓更多消費者搶先體驗AI陪伴生活，震旦通訊推出兩款預購限定優惠方案，民眾可到震旦通訊全台55家門市實際體驗。（圖／翻攝畫面）

隨著生成式AI快速普及，AI應用正從工作效率工具進一步走向情感互動與生活陪伴。震旦通訊/夏普震旦宣布，自今（20）日起於全台55家門市正式啟動「Poketomo口袋同萌」實機體驗活動，讓消費者近距離感受這款由日本SHARP（夏普）打造的AI陪伴型機器人，如何透過自然對話與情緒互動，成為生活中的陪伴夥伴。Poketomo今年正式登台後即引發市場高度關注，日前更因於公開場合出現在NVIDIA執行長黃仁勳手中而成為話題，帶動市場對「AI陪伴機器人」與「情感互動AI」應用的討論熱度。產品預計於今（2026）年7月正式上市，預購活動已進入最後倒數階段，凡於6月30日前完成預購，即可享限時優惠。此次震旦通訊成為全台首批提供Poketomo實機對話展示的通路據點，全台55家門市同步設置體驗專區，為目前市場少見的大規模AI陪伴機器人體驗活動。有別於只能透過影片或網路介紹認識AI產品，消費者可直接與Poketomo面對面互動，感受其自然對話與情緒回應能力。當使用者分享工作壓力、生活心情或日常點滴時，Poketomo能透過Empathy Intelligence同理心感知技術，提供更貼近情境的互動回應。Poketomo以「越聊越懂你」為核心理念，透過長期互動學習逐步記住使用者的喜好、生活習慣與關注話題。從晨間問候、下班聊天，到旅行分享與日常交流，讓AI不再只是工具，而是真正融入生活的陪伴夥伴。Poketomo具備四大特色功能。首先，透過AI情感互動技術理解使用者情緒，提供更有溫度的交流體驗；其次，內建鏡頭具備視覺辨識能力，可辨識人物、景物與照片內容，共同分享生活中的大小時刻。此外，Poketomo能自動整理每日互動內容，生成專屬AI日記，記錄生活回憶；在隱私保護方面，所有資料皆加密儲存於日本SHARP雲端系統，兼顧便利性與資訊安全。Poketomo不只是聊天機器人，更適合不同族群的生活需求。對於忙碌的上班族而言，可成為下班後分享心情的陪伴夥伴；對獨居族群與銀髮長者來說，則能提供日常交流與情感支持；親子家庭也能透過趣味互動與看圖聊天功能，增添家庭交流樂趣。外出旅遊時，Poketomo還能透過視覺辨識功能記錄旅程片段，並生成專屬AI日記，留下獨特回憶。為讓更多消費者搶先體驗AI陪伴生活，震旦通訊推出兩款預購限定優惠方案。其中「一起回家組」包含Poketomo口袋同萌與專屬基座；「出門走走組」則加贈專屬透明攜帶包。震旦通訊表示，隨著AI技術持續發展，消費者對AI的期待已從單純問答工具進化為能夠互動、陪伴與建立情感連結的生活夥伴。歡迎民眾自6月20日起至全台55家指定門市，親自體驗Poketomo實機對話展示，把握6月30日前預購優惠，搶先迎接AI陪伴生活新時代。活動詳情請洽震旦通訊官網查詢。