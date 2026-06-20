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家屬提告新人遭法院駁回

參加婚宴後猝死，敬酒的新人有連帶責任嗎？中國新疆就發生這樣的案例，46歲趙姓男子參加好友婚宴後，返家身體不適送醫搶救無效身亡。趙男家屬認為新人在婚宴上敬酒導致趙男飲酒過量，於是提告求償人民幣38萬餘（約新台幣170萬元）。不過，二審判決近日公布，法院駁回趙男家屬上訴，認為婚宴組織者已經盡到了適當的安全保障義務，趙男的死與婚宴上喝酒並不能證實存在因果關係。綜合中國媒體報導，這起事件發生在2024年1月10日，當日趙某前往飯店參加好友喜宴，席中新人向趙某所在的包廂敬酒兩次，首次敬酒時趙男喝了白酒，第二次敬酒時則沒有喝，包廂中也無其他人向趙某勸酒。之後婚宴結束，新人安排車輛，將趙男及其兒子一同送回住所。不料，當天晚上19時15分許，趙男突然身體抽搐，送醫搶救後不治，死因為心源性猝死。趙男家屬於是向新人提告，求償人民幣38萬餘元。趙男家屬認為，新人敬酒形式上雖為包廂眾人共同舉杯，但因為是趙男撮合兩人結婚，所以本質上是針對趙男的「定向感謝性敬酒」，且新人到包廂兩次敬酒，已構成事實上的勸酒行為。不過，一審法院判定趙男家屬敗訴，理由是新人並未單獨向趙男敬酒、勸酒，而是包廂內人員共同敬酒，且婚宴當天其他在場人員均未發現趙男有身體不適的現象，婚宴後也安排趙男及其兒子乘車返家，途中由兒子照看趙男，已經盡到了適當的安全保障義務。且根據醫院與法醫鑑定意見，並不能證實趙男的死與本次宴請及飲酒存在因果關係。趙男家屬不服提起上訴，二審法院近日判決依舊駁回趙男家屬請求，維持原判定讞。