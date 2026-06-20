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國民黨新北市長參選人李四川近日拋出興建九份纜車、水金九舊礦坑台車復駛，今（20）日他指出，九份最重要的是交通問題，如果有纜車就可以紓緩一些車流，他當選一定會從設計、法令的部分處理。李四川今出席金山承天宮建廟72週年慶暨開台聖王得道紀念平安福宴活動，針對九份纜車還有台車計畫，他說自己離開新北市前，來來往往去了四次，就台車跟纜車規劃實地去走過，當時因為有金屬污染的問題，那在當時的法令，放在那裡要10年以後，現在的時間大概也都經過了。李四川說，九份最主要是交通的問題，如果有纜車，當然就可以紓解一些車流，如果我當選，我一定會從設計的部分，包括法令的部分來做一個處理。不過媒體詢問該政策從台北縣長周錫瑋到侯友宜任內都有討論過，過去沒辦法推動原因為何？李四川坦言，就是金屬污染的問題，這個污染當初的規定，如果放在那經過這段期間，它是可以去做開發，所以會來好好的評估跟研究。至於纜車跟台車哪個好，李四川說，台車本來就已經有了，過去採礦的時候那些軌道都還在，纜車當然就必須要重新去做。