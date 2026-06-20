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▲高市府都發局規劃5場實體講習，課程聚焦自主都更核心議題。（圖／高市府都發局提供）

為推廣都市更新知識並協助市民落實老屋重建，高市府都發局將於7至10月期間，於高雄市住宅及都市更新中心舉辦一系列實體「都市更新教育講習」，講習專為都市計畫區內有建物重建需求之地主、欲了解自主都更獎勵措施之一般民眾規劃，期盼透過系統性的專業教學，協助市民順利推展自主都更重建工作。即日起正式開放報名。都發局長吳文彥表示，推動都市更新，不僅是為了翻轉高雄的城市風貌，更是為了保障市民的居住安全。許多民眾對都更抱有資金與合約上的擔憂，市府期望透過這系列教育講習，以貼近實務、淺顯易懂的方式，打破都更艱澀難懂的刻板印象，陪伴市民安心踏出自主重建的第一步。提升居住安全為現階段都市發展之重要任務。然而，推動自主都市更新常因住戶間缺乏互信、資金籌措困難及對契約內容有所疑慮而停滯。為此，高市京府都發局特別規劃5場實體講習，課程聚焦自主都更核心議題，主題包含「都更真誠磋商重要性」、「都更同意書不是賣身契」、「建經公司在自主都更擔任之角色與營建融資」與「都更中估價師都估些什麼」及「都市更新會委任統籌辦理都市更新業務之經驗分享」為題，協助民眾釐清同意書效力、契約關係及自身權益。都發局表示，「都市更新教育講習」，即日起正式開放報名。有意參與實體課程之市民，可透過線上表單預約。若無法到場或報名額滿，也可至「高雄都更數位學習平台」自主學習。